César Montes se convirtió en el nuevo futbolista mexicano que emigra a Europa. El Cachorro ya es jugador del Espanyol de Barcelona, pero desde ahora deja claro que jamás olvidará a los Rayados de Monterrey.

La Pandilla fue el equipo donde César Montes se formó como futbolista profesional, por eso era imposible que no le dejara un mensaje de esos bien emotivos al club ahora que ya firmó y toda la cosa con Los Periquitos.

El mensaje de despedida de César Montes para el club y la afición de Monterrey

A través de su cuenta de Instagram, el Cachorro Montes dedicó unas palabras a Monterrey para agredecerles por llevarlo hasta donde está ahora.

“Ya es oficial, soy jugador del Espanyol. He luchado muchísimo por hacer realidad este sueño y por fin lo he conseguido. La aventura acaba de comenzar pero tengo claro que no habría llegado hasta aquí sin ustedes, Rayados. Siempre llevaré ese escudo en el corazón. Ya saben, en la vida y en la cancha“.

Foto: cjasib (Instagram)

Pero cuando decimos que agradeció al club, hablamos de todo el club: compañeros, entrenadores, staff, trabajadores, empleados… todos.

“No puedo estar más agradecido a ese club. Desde el primero hasta el último de los empleados con los que coincidí, cada compañero, cada entrenador, todos los miembros del staff con los que me crucé en mis años ahí… Todos ellos me han convertido en el futbolista que soy ahora y me han ayudado a recorrer el camino que me ha traído hasta aquí. Gracias a todos”.

Foto: cjasib (Instagram)

Y claro, como ningún equipo de futbol sería lo mismo sin su fiel afición, César Montes no olvidó a los seguidores de Rayados en su emotiva carta de despedida. Les agradeció por estar ahí, en las buenas y en las malas, como debe ser.

“Y si agradecido estoy al club, qué decir de la afición. Siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas, siempre me ha animado y me ha demostrado un cariño que espero haber devuelto con cada segundo que he pasado defendiendo ese escudo. Jamás los olvidaré, Rayados. Gracias por creer en mí“.

Foto: cjasib (Instagram)

No olvidó a su familia ahora que viajará a Barcelona

Y ya para terminar, lo más importante: su familia y seres cercanos. César Montes no olvida que aunque no entrenen con él, sacrifican demasiado para ayudarlo a cumplir sus sueños, como jugar en Europa.

“Por último quiero dar las gracias a los míos. A mi familia y a mis amigos. A los que no vienen a entrenar cada día pero me aguantan cuando las cosas salen mal y me bajan a la tierra cuando salen bien. Mis padres, mis hermanos, Fernanda… incluso mi hija, que ella también está renunciando a su papá mucho por dejar que cumpla su sueño. Gracias a todos por creer siempre en mí y acompañarme. Juntos seguiremos en esta maravillosa aventura… desde Barcelona“.

¡A romperla con el Espanyol, Cachorro!