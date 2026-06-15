Lo que necesitas saber: Amad Diallo se quitó el apellido Traore cuando cumplió 18 años de edad.

Amad Diallo le dio a Costa de Marfil su cuarta victoria en una Copa del Mundo; marcó el gol de la victoria frente a Ecuador en su debut en el Mundial 2026 y se convirtió en el héroe de la noche. Sin embargo, su llegada a Europa está llena de irregularidades.

En el 2020, un año antes de que el Manchester United pagara 21 millones de euros al Atalanta por él, se dio a conocer que llegó de forma clandestina a Italia, en medio de una red de tráfico de personas.

De las pocas cosas que se saben sobre el origen de Diallo, es que nació en Adjamé, una de las localidades más pobladas y pobres de Abidjan, Costa de Marfil, pero el nombre de sus verdaderos padres sigue siendo un misterio.

Amad Diallo, jugador del partido entre el Manchester United vs Liverpool / Fotografía @EmiratesFACup

Los orígenes de Amat Diallo

Amat Diallo nació el 11 de julio de 2002, comenzó a jugar cuando tenía entre ocho o nueve años en un club local llamado Leader Foot, su talento e inteligencia dejó sorprendido a su entrenador Hamed Mamadou Traore. El pequeño Diallo se quedó en el equipo hasta el 2015, año en el que se mudó a Italia junto con su ‘familia’.

Cuando Amat llegó a Europa, en sus documentos aparecían los nombres de Hamed Mamadou Traore, su entrenador en Adjamé, y Marina Edwige Carine Teher como sus ‘padres’, además de Hamed Junior Traore como su ‘hermano’.

¿Lo extraño? Varios años después se demostró que no había vínculo sanguíneo entre los niños ni con sus supuestos padres.

Amad Diallo con el Atalanta / Fotografía Getty Images

La red de tráfico que llevó a Diallo a Italia

De acuerdo con los datos de Culture Foot Solidair alrededor de 15 mil niños son tráficados desde África Occidental hasta Europa por sujetos que se hacen pasar por agentes de futbol. Les piden dinero para pagar su viaje bajo la promesa de una carrera exitosa, lejos de la pobreza, pero en lugar de eso los abandonan a su suerte en un país desconocido.

Y justamente en el 2017 las autoridades italianas comenzaron a investigar a varias familias sospechosas del tráfico de futbolistas con la “Operación Bebé Elefante” que los llevó a detener a Giovanni Damiano Drago un supuesto agente de futbol que les dio información sobre Traore y su familia a cambio de un trato.

Con el testimonio de Drago se descubrió que en el 2015 al menos cinco niños, entre ellos Amad Diallo, que en ese tiempo tenía el apellido Traore, y su ‘hermano’, ingresaron al país de forma clandestina, con padres falsos.

Fotografía @PLinUSA vía X

Tras las primeras investigaciones la Federación Italiana de Futbol determinó que la pareja “realizó actos destinados a obtener testimonios o documentos falsos o alterados para evadir las normas de entrada a Italia” y entre las sanciones, multó a los dos jugadores con más de 50 mil dólares cada uno. Sin embargo, se les permitió quedarse en Europa.

Y en cuanto Amad cumplió 18 años, decidió quitarse el apellido Traore de su nombre, para pasar a llamarse solo Amad Diallo, en un intentó por dejar atrás esa parte de su vida.

¿Quienes eran los padres falsos de Amad?

Hamed Mamadou Traore es entrenador y fundador del club Leader Foot, en que comenzó a jugar Amad, mientras que, Marina Edwige Carine Teher trabajaba para el Atalanta, club para el que también jugó Diallo.

De acuerdo con Hamed, el dinero que pretendía recibir por la carrera de Amad sería destinado para su equipo en Costa de Marfil que no tiene ni pasto. Pero nada de eso sucedió y tuvo que regresar a su país tras la investigación, aunque según su versión nunca fue citado por las autoridades italianas.

Amad Diallo en el Manchester United / Fotografía @ManUtd

Hamed sostiene que todo lo hizo por el bien de los niños, que ahora tienen una vida mil veces mejor; “Muchos jugadores eligen un barco y llegan a Europa en malas condiciones. Mira a Amad, hay una gran diferencia. Se fue a Italia, donde recibió una buena educación escolar. Intentamos ayudar a un niño que soñaba con ganarse la vida”, dijo en una entrevista para The Athletic.

Actualmente, Hamed Junior Traoré, el supuesto hermano de Amad es jugador del Olympique de Marsella. Diallo nunca ha hablado públicamente sobre su llegada a Europa ni su verdadera familia.

Un dato para llevar

Eric Bailly, ex jugador del Manchester United, fue uno de los primeros jugadores exitosos de Leader Foot, mismo equipo en el que Amad comenzó a jugar.