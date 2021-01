Amber Nichols, la segunda mujer que funge como gerente general en la NBA G League

¡Se incorpora otra mujer al basquetbol profesional! Capital City Go-Go, equipo filial de los Washington Wizards en la NBA G League, dio la bienvenida a Amber Nichols como su nueva gerente general.

Nichols tiene una larga historia con Capital City, pues fue directora de operaciones desde que se creó la escuadra en 2018. Después de encargarse de aspectos como la logística, su esfuerzo y trabajo rindieron frutos que están reflejados en su ascenso.

A pesar del parteaguas que esto representa, no se trata de la primera mujer que asume el mismo cargo en la liga de desarrollo: Tori Miller está al frente de los College Park Skyhawks, que forman parte de los Atlanta Hawks.

El talento de estas mujeres no se limita a puestos administrativos y la NBA cada vez cuenta con mayor presencia femenina. Becky Hammon dirigió un partido a finales de diciembre y se perfila como una interesante entrenadora.

Tommy Sheppard, gerente general de los Wizards, destacó que Capital City ha sido una parte muy importante para desarrollar el talento de quienes representarán a Washington y parte de ese éxito se debe a la gestión de Amber Nichols.

“Las habilidades, la experiencia y la personalidad de Amber le han valido este ascenso. Con ella supervisando nuestra participación, tenemos confianza en que nuestros jugadores prosperarán en una situación única y sin precedentes“, añadió el directivo.

Como directora de operaciones, Nichols coordinó diversas actividades que apoyan el crecimiento de los jugadores más allá de la duela: seminarios educativos, sesiones de educación financiera y conferencias con estrellas de la NBA.

Pasó la temporada 2017-18 como analista de la NBA G League, supervisó todos los eventos de la organización y colaboró en la selección de basquetbolistas para campamentos y el NBA G League Player Invitational.

Sin embargo, Amber Nichols también presume habilidades como jugadora. Estudió la Licenciatura en Sociología en la Universidad de Richmond y a la par formó parte del equipo de baloncesto; después, cursó una maestría en Kinesiología con especialización en Gestión y Políticas Deportivas en la Universidad de Georgia.

Amber Nichols once played Division I basketball for the Richmond Spiders. Now she’s an executive in the NBA G-League.

On this week’s edition of “Players of the New School,” @WeGotGame2 speaks with Nichols to discuss her remarkable journey. https://t.co/DwwSCAhWBo pic.twitter.com/fP7YXNawD1

— Swish Appeal (@SwishAppeal) July 4, 2020