Hablar del América actualmente es hablar del equipo más ganador en el futbol mexicano. Amado por millones, pero odiado por otros, siempre da de qué hablar y es la alegría o el coraje. No hay punto medio cuando se trata de los azulcremas.

Pero hace mucho tiempo, las cosas eran diferentes. El América no siempre fue el gigante de la Liga MX o de futbol mexicano, pasó un buen rato sin hacer nada importante… hasta que llegó una figura muy importante en su historia: Emilio Azcárraga Milmo.

El empresario que falleció en abril de 1997 dejó un legado inigualable. Desde que adquirió al club, hasta que cedió el control del mismo a su hijo Emilio Azcárraga Jean, se trata de una historia digna de contar.

Foto: Getty Images

La radio, Telesistema Mexicano y el crecimiento del futbol en México

La llegada del América a Netflix nos permite recordar sus primeros años de gloria; sin embargo, para llegar a ellos hay que pasar por otros puntos de la historia. Por ejemplo, entre los años 50 y 60, el equipo que dominaba era Chivas.

La radio era la forma de acercarse al entretenimiento en ese entonces. Emilio Azcárraga Vidaurreta encabezaba la XEW y luego fundó Telesistema Mexicano… lo que hoy conocemos como Televisa. Su hijo, Azcárraga Milmo, se dio a conocer como una persona con un carácter fuerte, pero con una visión muy importante.

La televisora impulsó las transmisiones de futbol; no obstante, algo faltaba para dar el siguiente paso. Azcárraga compró al América por 425 mil pesos, que en ese momento era lo equivalente a 100 televisiones.

Mexsport

Pero los resultados no llegaban y no solo era un tema en la cancha. Aquel equipo no contaba con millones de personas apoyándolo y el nombramiento de Cantinflas como presidente honorífico fue un intento por atraer a la gente.

“El América no nació grande, al contrario. Era incoloro, insípido, un equipo más del montón“, explica el periodista Juan Dosal en la docuserie.

Cañedo y Azcárraga, la dupla que hizo crecer al América

Además de la inversión que representó comprar al América, Emilio Azcárraga Milmo encontró al presidente ideal: Guillermo Cañedo. Esa era la pieza que faltaba en el rompecabezas, pues el dueño de Televisa no se consideraba un experto en futbol.

“Cuando Emilio Azcárraga Milmo adquiere al América, en su primera reunión con los futbolistas, les dijo: ‘Yo no sé nada de futbol pero lo que si sé es de negocios. Yo voy a convertir esto en un negocio rentable’“, indica el historiador Héctor Hernández en ‘América vs América’.

El problema era vencer a Chivas. Ese ‘Campeonísimo’ que lucía prácticamente invencible y que presumía jugar con puro mexicano. Así que el América aplicó la fórmula contraria con refuerzos extranjeros, específicamente de Brasil.

Arlindo Dos Santos, José Alves ‘Zague’, Francisco Moacyr y Ney Blanco encabezaron la escuadra histórica que encontró la fórmula de vencer a las Chivas y de romper una laaarga sequía sin campeonatos.

Mexsport