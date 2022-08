Amado u odiado, el América le pone sabor al futbol mexicano. Su historia tiene de todo: remontadas espectaculares, títulos, derrotas dolorosas y puedes apoyarlo o desear que le vaya mal, pero es cierto que hay miles de ojos a su alrededor.

Si hablamos de las Águilas, tenemos que remontarnos a su fundación, que no fue tan imponente como su actual palmarés. La familia Azcárraga le cambió la cara al club, lo llevó a los primeros planos, en los que se mantiene desde hace varias décadas.

¿Pero quienes somos nosotros para contar una historia tan larga? Netflix estrenó la docuserie ‘América vs América’ este 31 de agosto y se trata de una producción para todos los azulcremas; no obstante, también puede disfrutarse si eres de esos que algunos llaman ‘antis’ o simplemente si te gusta el futbol… o si no eres tan fan del futbol.

Foto: Netflix

¿De qué trata ‘América vs América’ (sin spoilers)?

Si todavía no te convences de ver la nueva serie del América, platicamos con el director Juan Márquez, quien nos dio una perspectiva única sobre este contenido. Su objetivo, así como el del resto de la producción, fue encontrar un equilibrio entre el deporte, la sociedad y el entretenimiento.

“A mí me encanta el cine, pero soy de esas personas que termino la película y se pone a buscar información; me gusta mucho el “sabías qué”. Eso intentamos en la serie, que sea como: “¿Sabías que esto pasó mientras tú estabas viendo el partido?”. Todos estaban ansiosos por compartir sus anécdotas, pero cada quien la vivió de manera distinta y ahí es donde se pone interesante la cosa“, explicó Márquez en entrevista para Sopitas.com.

Foto: Agencia Mexsport

Hace un rato hablábamos de que ‘América vs América’ es una serie para todos y no solo para americanistas. Así que para no dejarlos con la duda, les contamos la razón. Aunque el punto central de todo es el club, hay mucho más que futbol en esta serie de Netflix.

“Es mucho más enriquecedor ampliar el panorama. En este caso es una serie documental sobre un equipo de futbol y tienes que ver futbol, pero sumado a eso hay otros elementos. El América y el futbol mexicano forman parte de una sociedad, de un país y todo lo que ocurre alrededor de ello, se ve afectado por el deporte. Intentamos mantener un vínculo entre el pasado y presente a nivel deportivo y social.

“Hay muchísimo material de archivo, datos, nombres y lo que decidimos fue mantenerlo en un estilo más ligero y cercano. Siempre nos imaginábamos un espacio muy realista y cotidiano“, agregó Juan Márquez.