¡Lo ganó Chivas con doblete de Cervantes! Lo que rifó y lo que no rifó en el Clásico Nacional Femenil

¡El Clásico Nacional Femenil es rojiblanco! Las Chivas lograron una victoria cardiaca contra el América en el cierre de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil. Alicia Cervantes fue la figura de principio a fin, pero el encuentro dejó muchos aspectos por analizar.

El arbitraje volvió a ser protagonista 👎

El primero tiempo tuvo dominio rojiblanco. Renata Masciarelli se convirtió en figura con varias atajadas que mantuvieron el cero en el marcador, aunque América también dejó ir algunas oportunidades ante Celeste Espino. Sin embargo, el arbitraje se robó los reflectores una vez más.

Karen Hernández marcó faltas inexistentes, se guardó tarjetas cuando debían salir y viceversa. Aun así, el momento que llamó más la atención llegó con el silbatazo del medio tiempo. Al acercarse a las silbantes, el DT Craig Harrington se fue expulsado y de acuerdo con Natalia León -reportera de Fox Sports- esa tarjeta se dio por los reclamos y por entrar a la cancha.

América no encuentra solidez en media cancha ni en defensa 👎

El partido demostró que las Águilas necesitan de una jugadora específica para funcionar: Eva González se fue expulsada en el partido vs Cruz Azul, por lo que quedó descartada para el Clásico Nacional Femenil. Esta no es la primera vez que se ausenta y sin ella, el América no encuentra cómo retener el balón en medio campo.

Casandra Cuevas, Montse Hernández, Natalia Mauleon y Daniela Espinosa intentaron cumplir con esta función. No obstante, es bien sabido que las 4 jugadoras cumplen con funciones más ofensivas.

En la defensa la situación no es diferente. Incluso con sus centrales titulares, las de Coapa sufren en todo momento. Farías y Orejel fallaron en momentos clave y las marcas se perdieron en momentos cruciales, como el segundo gol de Chivas.

Las figuras del Clásico Nacional Femenil y sus goles 👍

Por parte del América, la jugador más determinante fue Renata Masciarelli. La portera se mantiene como titular desde que arrancó el Apertura 2021 y llegó al Clásico Nacional Femenil a ponerse la capa de heroína. La mala noticia fue que eventualmente se vio superada por Alicia Cervantes y las malas marcas de sus defensas.

Natalia Mauleon: La joven extremo del América se encargó de abrir el marcador al minuto 78. Un disparo potente, imposible para Espino, significó su primera anotación con la camiseta azulcrema. Durante todo el encuentro buscó recuperar la pelota y encabezó la mayoría de las jugadas de peligro.

Alicia Cervantes: La figura del ‘Rebaño’ en todo momento. 9 minutos fueron suficientes para que marcara doblete y embolsara los 3 puntos para su equipo, que sufrió durante varios momentos para conseguir la victoria.