El América vs León de la Jornada 13 tuvo de todo y seguramente marcará un parteaguas en la Liga MX. La polémica no dejó la cancha en ningún momento, por lo que involucró también a los directores técnicos. Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón se dijeron de todo y el argentino incluso salió con la playera rota.

Además de que Fernando Hernández, ya está bajo investigación por agredir a Lucas Romero, lo sucedido entre los estrategas llamó mucho la atención. Los aficionados de ambos equipos recuperaron clips de su pelea, en la que todo apuntaba que llegarían a los golpes.

Afortunadamente eso no sucedió, pero los ánimos se calentaron rápidamente. El árbitro central los expulsó al minuto 73 y se dijo que Ortiz incluso ya se había quitado el saco. El reto de uno al otro siguió durante unos minutos; no obstante, cada uno se fue a su vestidor y el América vs León siguió hasta terminar empatado.

Nicolás Larcamón salió del América vs León con la playera rota / Agencia Mexsport

¿Qué le dijo Larcamón a Ortiz durante el América vs León?

Después de la bronca, ‘Tano’ no se presentó a la conferencia de prensa post partido por su expulsión. Sin embargo, dio unas palabras ante los reporteros que esperaban en zona mixta. Tampoco es que explicara el pleito con lujo de detalle, aunque sí explicó que hubo comentarios hacia su madre.

“Yo voy a decir una sola cosa. Soy de la idea de que lo que sucede en el campo queda en el campo. Cuando hay un insulto hacia mi mamá, no“, declaró el timonel tras el América vs León.

Para entender la reacción del director técnico azulcrema, tenemos que remontarnos a abril de 2022. La madre de Fernando Ortiz falleció apenas unos días antes de enfrentar a Necaxa en aquel torneo y no pudo evitar quebrarse en aquella conferencia de prensa, por lo que ahora, miles de aficionados lo defendieron.

Fernando Ortíz habló sobre lo sucedido con Nicolás Larcamón @FOXSportsMX pic.twitter.com/8J74zg3g27 April 2, 2023

Así fue la bronca entre los entrenadores

A pesar de que el América vs León comenzó con un abrazo entre Larcamón y Ortiz, las cámaras de transmisión y los reporteros captaron parte de la bronca incluso ya en el túnel. Finalmente no pasó a mayores pero la tensión generó mucho movimiento en camino a los vestidores.

