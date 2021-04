Ana Gaby Paz, la portera de Atlas Femenil que creció como delantera

Atlas se ha posicionado como uno de los equipos más competitivos en la Liga MX Femenil y aunque todavía no consigue su primer título, su plantel y estilo de juego prometen llegar muy lejos. Una de sus figuras es la portera Ana Gaby Paz, quien cumple sus sueños más allá del terreno de juego.

Se dio a conocer con Tigres, equipo con el que incluso fue campeona. Sin embargo, cambió de aires en 2018, regresó a su natal Guadalajara para emprender una nueva aventura como rojinegra y alternar con sus estudios en Medicina.

¿Quién es Ana Gaby Paz?

Nació el 21 de diciembre de 1995 e incursionó en el futbol desde muy pequeña. Desde que tenía 3 años, su abuelo materno Luis Fernando Molina la llevaba constantemente al Estadio Jalisco para ver al Atlas dirigido por Ricardo La Volpe.

Poco después, pateó el balón y se convirtió en su pasión. La diferencia es que no empezó bajo los 3 postes, en realidad jugaba como delantera y así llegó a la Selección de Jalisco; era la futbolista más chaparrita, por lo que no figuraba en la portería.

La historia cambió cuando, después de un torneo nacional, la arquera titular se ausentó y Ana Gaby Paz tuvo que cubrirla: “Ella era de un pueblito de Jalisco, pero ya no podría ir a jugar. En los entrenamientos, a veces me ponía de portera y me dejaron“, relató a Marca Claro.

Dicen por ahí que el hubiera no existe, así que de nada sirve pensar en lo que pudo suceder con la jalisciense al ataque. Poco a poco, se abrió paso como guardameta, su nivel la llevó a la Selección Mexicana Sub 17, al Mundial de Azerbaiyán 2012 y poco después, al Mundial de Canadá 2014 de la categoría Sub 20.

El salto al profesionalismo se dio con una gran mudanza al norte del país. La guardameta debutó el 29 de julio de 2017 con Tigres e incrementó su nivel gracias a la gran competencia interna que hubo en el equipo desde el primer torneo.

Consolidación con Atlas

Al no tener los minutos esperados durante sus 2 campañas como felina, tomó una dura decisión: volver a Guadalajara para no perder sus estudios. Al sólo contar con pocos meses de licencia, Ana Gaby Paz notó que vivir del futbol femenil era complicado y prefirió seguir con la carrera de Medicina.

Afortunadamente, los astros se alinearon de la mejor manera y pudo continuar su carrera como futbolista. Atlas se fijó en sus características y la fichó con el objetivo de dar mayor seguridad en su zona defensiva.

La estrategia funcionó, ya que Ana Gaby Paz lleva 6 torneos como rojinegra, con todo y Liguillas disputadas. Además, es conocida como una de las mejores porteras de la Liga MX Femenil, que va en camino a consolidarse como una de las más experimentadas en todo México.

Su labor fuera de las canchas

Como muchas de sus colegas y compañeras, la arquera también busca marcar diferencia afuera de la cancha. Por ello, cuando tiene la oportunidad, concientiza a aquellos que opinan desde la desinformación.

Hace poco recibió comentarios ofensivos en redes sociales por su físico. Sin alguna obligación de aclarar la situación, Ana Gaby Paz reveló que padece síndrome de ovario poliquístico, que provoca acné, menstruación irregular y cambios en el metabolismo.

“Subí de peso en los últimos meses, pero no fue por descuidarme o falta de profesionalismo. Eso me descompensa hormonalmente y me hace subir de peso, entre otras cosas. Ha sido un proceso difícil, por eso te invito a que la próxima vez que hagas un comentario, lo pienses dos veces“, redactó como respuesta a un usuario.

Asimismo, se unió a Janelly Farías y Renata Masciarelli cuando surgió el hashtag #JuegoComoBarbie. Esta fue la respuesta de las futbolistas al polémico tweet de Carlos Salcedo, quien hizo la comparación del juego de muñecas con una actividad frágil, estereotipada desde hace muchos años.