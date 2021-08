Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, regresó a México después de la participación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los cuales pronosticaba una actuación histórica de 10 medallas, sin embargo, sólo se obtuvieron cuatro medallas de bronce. (Así se resignó Guevara en Tokio).

La dirigente, sin embargo, lanzó una controvertida frase que le ha dado varias vueltas a Twitter, pues al ser cuestionada sobre su pronóstico y la realidad, Guevara indicó. “No competí yo”.

Las declaraciones de Ana Guevara

Guevara recordó que la delegación mexicana terminó con varios cuartos lugares, con los cuales sus pronósticos no solo se habrían cumplido, sino que se habrían superado las 10 medallas.

“No competí yo. No puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, no hubieran sido las 10, hubiéramos rebasado los 10 metales, pero el pronóstico no tiene palabra”, estableció.

4 bronces no es fracaso

No consideró que las cuatro medallas de bronce en Tokio deban considerarse como un fracaso, pues el desempeño de los atletas mexicanos dejó buenas sensaciones y dejó en la mira a varios atletas como prospectos para París 2024.

“El pronóstico de las 10 medallas no se concretó, pero los chicos participaron en Juegos Olímpicos y me parece que el resultado es positivo. El desempeño de la delegación deja bastante buen sabor de boca. Tengo confianza en el equipo, y tal que me atreví a dar un número aproximado de medallas”, indicó.

El pronóstico de Guevara contrastó con el de Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, quien meses antes de la justa, aseguró que la delegación mexicana iba por cinco medallas.

De acuerdo con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no sólo los atletas que lograron medallas recibirían estímulos económicos, sino también todos aquellos que lograron cuartos lugares.