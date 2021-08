Ana Guevara acepta que México no cumplirá con su pronóstico de medallas: “Ya no hay condiciones para 10”

La cosecha de medallas en Tokio 2020 no ha sido la esperada por los dirigentes del deporte mexicano. A una semana de la ceremonia de clausura, la delegación mexicana ha conseguido tres medallas de bronce, por lo que la dirigente de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, indicó que las proyecciones de medallas no corresponde a las predicciones originales.

Guevara pronosticaba una producción de 10 medallas, con las cuales se superarían las nueve preseas logradas en México 1968, que es la edición en la cual el país ha logrado su máxima cosecha.

Hasta el domingo 1 de agosto, México sólo contaba con los bronces de la pareja de tiro con arco mixto, Alejandra Valencia y Luis Álvarez; la medalla de Alejandra Orozco y Gaby Agúndez en clavados y la de Aremi Fuentes, en halterofilia.

Guevara lamenta las medallas que se escaparon

La delegación mexicana decepcionó en taekwondo y beisbol, mientras que otras medallas se escaparon, como en el caso de la pareja conformada por Yahel Castillo y Juan Celaya o la eliminación por milímetros de Alejandra Valencia en tiro con arco individual, el cuarto lugar del equipo de softbol y el de Alexa Moreno.

“Ya no tenemos condiciones para las 10 medallas, y de todos los cuartos lugares teníamos contados algunos como posibles metales. Hubo situaciones como las de Alejandra Valencia que por un tema de medición se queda atrás, y son los imponderables que no podemos controlar”, mencionó la dirigente, quien tenía una proyección de medallas mayor a la de Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, quien esperaba sólo cinco metales.

Hasta ahora, la producción de medallas es la más baja desde Atlanta 1996, cuando sólo se consiguió una medalla, sin embargo, Guevara reconoció que los atletas mexicanos han dejado una buena imagen, por lo que no serán descalificados.

“El equipo ha hecho un buen trabajo, el desempeño ha sido digno de estar en unos Juegos Olímpicos, y aquí no se vienen a probar ya que es una competencia de alto nivel, el resultado ha sido que han estado en la pelea de los metales, y finalmente si esto hubiera acabado en medallas el número estipulado estaría vigente”, declaró Guevara.

¿Qué deportes tienen posibilidad de medalla?

Para los últimos días de competencia, México tiene opciones de medalla en clavados, principalmente con Rommel Pacheco, así como con Alejandra Orozco y Gaby Agúndez en la rama individual, así como en futbol, luego de que el equipo se instalara en semifinales tras eliminar a Corea del Sur en Cuartos de Final.

“Estamos ahora a menos ocho medallas y más las obtenidas estaríamos en el número pronosticado, pero el pronóstico no tiene palabra” explicó.

Investigarán el caso del equipo de softbol

Asimismo, explicó que se realizará una investigación en el caso de los uniformes del equipo de softbol, los cuales fueron abandonados en bolsas de basura de la Villa Olímpica, pero también se investigará a las boxeadoras que filtraron las imágenes.

Pero también están en la mira los jefes de misión de la delegación mexicana en la Villa Olímpica por no aclarar el reglamento a atletas sobre el uso de redes sociales y el cuidado de uniforme.