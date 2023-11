Lo que necesitas saber: Ana Guevara tuvo la dea de quitar los premios de los atletas que están en Juegos Panamericanos para donar a Acapulco. María José Alcalá, directora del COM, ya expuso su postura al respecto

Ana Guevara ha sido muy insistente con eso de retirar apoyos a las y los atletas mexicanos. Y sí, incluso usó la tragedia en Acapulco por el huracán Otis para hacerlo.

Como te contamos por acá, la directora de Conade le pidió a AMLO usar el dinero de los premios de quienes participan en los Juegos Panamericanos, para ayudar a los damnificados en Acapulco. La idea fue muy polémica y nada menos que la directora del Comité Olímpico Mexicano ya le mandó decir lo que piensa.

Ana Guevara quiere quitar premios a atletas para ayudar a Acapulco y ya le respondieron

María José Alcalá, directora del COM, dio su postura ante medios de comunicación sobre la ideota idea de Ana Guevara. Piensa que no es que esté mal donar ese dinero, pero no es ella quien debe decidirlo.

Además, le mandó decir a la directora de Conade que no se haga, que hay más opciones para tomar el dinero sin quitarle sus merecidos premios a los atletas que se la están rifando en los Juegos Panamericanos.

“Hay otros espacios de la administración pública donde se puede encontrar el tema financiero para lo de Acapulco. Nosotros somos solidarios como la gente siempre es solidaria con los atletas, pero los atletas necesitan también esos apoyos“, dijo en entrevista para Central Fox.

Primero hay que preguntarle a los atletas, le mandan decir a Ana Guevara

María José Alcalá dijo algo que todos pensamos pero nadie se había atrevido a decir: primero pregúntenle a los atletas, ¿no? Claro, está muy chido pensar en ayudar a los damnificados por Otis (acá te decimos cómo y dónde, por cierto), pero sería como si tu empresa te dice que las próximas tres quincenas no vas a cobrar tu sueldo porque lo van a mandar a Acapulco.

Básicamente lo que está mal en la idea de Ana Guevara es que está decidiendo sobre el dinero de los demás. Si las y los atletas quieren donar sus premios, adelante, pero ella no tiene porqué decidirlo arbitrariamente.

“Primero hay que preguntarle a los atletas cuál es su postura. Yo creo que se les deben respetar sus apoyos, y lo digo con todo respeto para el Presidente y para Ana Guevara. Lo más importante es que se terminen los Juegos Panamericanos y se analicen las necesidades de los atletas y que esos apoyos lleguen. Ellos ya se los ganaron, no están pidiendo nada que no se haya ganado“, finalizó la directora del COM.

