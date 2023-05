El equipo de nado sincronizado se colgó un par de medallas de oro en la Serie Mundial de la especialidad en Egipto sin apoyo por parte de la CONADE, dirigida por Ana Gabriela Guevara e institución responsable de repartir recursos a los atletas mexicanos. Para llegar a Egipto, las nadadoras tuvieron que vender trajes de baño para ayudarse a financiar el viaje, lo cual dejó en evidencia una vez más el abandono de la CONADE.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, intervino en este caso y aseguró que sí hubo apoyo a las atletas, pues reciben ingresos por formar parte de la SEDENA, aunque en realidad sólo seis de las 12 nadadoras forman parte del organismo.

O sea que por parte de la SEDENA hay un salario, pero CONADE, responsable real de las atletas, las dejó a la deriva de cara a la competencia internacional, tanto a las nadadoras como a los entrenadores, algo que también sucede con las y los clavadistas, y en el equipo nacional de ciclismo, a sólo un año de los Juegos Olímpicos de París 2024.

las medallistas mexicanas de nado sincronizado

Guevara dice que las nadadoras son unas mentirosas

Las nadadoras llegaron a Egipto con los recursos obtenidos por la venta de los trajes de baño y con la ayuda de los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, quienes pagaron tanto los vuelos como hospedajes, de acuerdo con Nuria Diosdado, y ante toda esta situación, la titular de CONADE, Ana Gabriela Guevara, salió a más o menos defenderse.

Guevara indicó que las nadadoras mienten y argumentó que CONADE ha destinado 40 millones de pesos, pero que las nadadoras no ha justificado dos millones de pesos del ejercicio 2016-2018, periodo en el que Guevara aún no era la dirigente de CONADE.

“Son mentirosas porque son 40 millones de pesos invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al Presidente de la República cuando él entregó el apoyo aun con el COVID”, dijo para después hacer otras declaraciones que contradicen a la directiva, al asegurar que no hay apoyo por parte de CONADE, ya que no habían competido desde 2022.

“No compitieron durante todo 2022, ¿A ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos”, dijo en entrevista con W Radio.

Ana Guevara retiró apoyos a atletas mexicanos / Mexsport

Por mí que vendan calzones: Guevara

Nuria Diosdado, experimentada nadadora y parte del equipo, indico a su llegada a México que CONADE no apoyó con los recursos.

“Es explicarle al presidente que efectivamente seis de nosotras como parte de la SEDENA, sin embargo este viaje no fue financiado por ellos. No hemos dejado de recibir ese apoyo, incluso se ha dicho que no tenemos nada, y sí tenemos apoyos, yo por ejemplo soy de Jalisco y tengo una beca deportiva por Jalisco y tengo a la SEDENA, la única queja que tenemos es que no existe el apoyo de la CONADE que son los que deberían estar financiando estos eventos”, indicó la atleta.

#Video | "Efectivamente seis de nosotras somos parte de la Sedena, sin embargo este viaje no fue financiado por ellos", dijo Nuria Diosdado sobre los dichos de AMLO de que su gobierno pagó el viaje de la Selección Mexicana de Natación Artística a Egipto | Crédito: @ricardo_olin pic.twitter.com/c4Obp7ah62 — Proceso (@proceso) May 17, 2023

Guevara fue cuestionado sobre las declaraciones de Diosdado y de plano las destrozó y reiteró la parte de la deuda.

“Por mí que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware… pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El equipo de nado artístico, las atletas son deudoras dentro de la Conade por dos millones de pesos del ejercicio 2016-2018 que no han logrado comprobar”, mencionó Guevara.

Asimismo detalló que el triunfo del equipo mexicano no tiene validez ante la CONADE y por lo tanto, lo que significa que CONADE seguirá sin otorgarles apoyo económico.