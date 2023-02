¿Adiós Juegos Olímpicos? Ana Guevara aceptó riesgo para atletas mexicanos por conflicto con World Aquatics

¿Se acuerdan de los audios en los que Ana Guevara amenazó a deportistas de disciplinas acuáticas? La titular de la Conade aceptó lo dicho en esos audios, negó haber amenazado y extorsionado a los atletas mexicanos… pero la realidad es que hay un proceso olímpico en riesgo.

Resulta que la Federación Internacional de Natación, hoy World Aquatics, desconoció al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FNM) Kiril Todorov, quien fue vinculado a proceso en septiembre de 2021 por el delito de peculado. Esto quiere decir malversación de los fondos públicos; y la exatleta lo respalda.

Ana Gabriela Guevara argumenta que la creación de un Comité Estabilizador es ilegal; por ello, organizó una reunión para que los deportistas presionen y obliguen su desaparición. No obstante, los más afectados son los mismos atletas en los diferentes deportes acuáticos.

¿Qué pasará con los atletas si Ana Guevara y Conade no entregan apoyos?

El pleito que traen la Conade la FMN con World Aquatics provocó que los deportistas dejaran de recibir apoyos. Desde las becas, salarios para los entrenadores, viáticos para viajes, los mismos entrenamientos… todo se fue para abajo.

Sin embargo, la titular de la Conade no se tienta el corazón y en pocas palabras, declaró que existe la posibilidad de que pierdan el ciclo olímpico; es decir, no acudirían a París 2024. Pero eso no preocupa a Ana Guevara porque su prioridad es respetar la ley (ay, ajá).

“Lamentablemente se están viendo afectados por una imposición que no corresponde y que está violentando al proceso interno y a la ley mexicana. Nos volvimos rehenes de todo lo irregular, lo cual no podemos permitir. Por eso se determina parar, porque seríamos cómplices de la ilegalidad. De ahí yo no tengo cómo otorgar recursos a los atletas.

“Independientemente del sentimentalismo de si hay las medallas, de si van no van, si se puede o no se puede que sea, la ley no asiste al sentimiento, hay que aplicarla. No estamos en contra de los atletas, como se los dije el día de la plática, que tergiversaron la información del audio diciendo que los amenacé, pero no, informar no es amenazar. Se les informó la situación en la que estamos y hacia dónde íbamos“, declaró Ana Guevara en entrevista para Marca Claro.

¿Se imaginan unos Juegos Olímpicos sin México en disciplinas como clavados? Además, ahí suele caer una que otra medalla…

