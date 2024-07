Lo que necesitas saber: Ana Paula Vázquez compite en sus segundos Juegos Olímpicos

El destino le tenía preparada una enorme recompensa a Ana Paula Vázquez en los Juegos Olímpicos de París 2024, un sueño que una año antes parecía imposible debido a una lesión que se complicó de más y que requirió una cirugía y en menos de 11 meses se puso a punto para lanzar la flecha que le dio a México su primera medalla olímpica en tiro con arco femenil por equipos.

“Si tuviera de frente a la Ana Paula recién operada, le diría que la admiro y que va a vivir cosas muy difíciles, pero esas decisiones hicieron a la persona de la actualidad, la cual me gusta y de la cual estoy contenta”, compartió Ana antes de los Juegos Olímpicos de París, y es que casi se queda fuera de la justa.

Tras aquella cirugía, Ana Palatal Vázquez estuvo en duda para competir en el selectivo olímpico de las arqueras mexicanas, pero finalmente se quedó con el tercer sitio y de esta manera se integró a Ale Valencia y Ángela Ruiz.

Del futbol americano a tiro con arco, a la fuerza

Ana Paula Vázquez nació el 5 de octubre del año 2000, en el municipio de Ramos Arizpe, en Coahuila, y junto a sur hermanos fue encaminada hacia el deporte. “Mi mamá optó por meternos a diversas actividades porque le parecía importante y no le gustaba que una persona esté en la casa sin hacer nada”.

Ella eligió y destacó en el futbol americano, sin embargo con el paso del tiempo esta disciplina se convirtió en una actividad físicamente peligrosa, pues competía con hombres y tras sufrir una lesión su mamá la encaminó hacia el tiro con arco con 11 años de edad.

“Sobresalí en futbol americano hasta que me lastimaron físicamente. Mi mamá me metió a la fuerza a tiro con arco”, explicó a Conade. Ana Paula comenzó con arco compuesto, el cual no es apto para competir en Juegos Olímpicos, por lo cual su entrenadora la motivó a cambiar a arco recurvo.

“En 2014 mi entrenadora me pidió que me cambiara a arco recurvo. Me dijo que podía llegar a Juegos Olímpicos, y que me lo dijera una persona tan importante me metió la idea de que podía lograrlo y me la creí”, indicó.

La operación que casi la deja fuera de París 2024

En 2022 sufrió una lesión en el hombro, la cual arrastró en varias competencias, hasta que fue necesario parar y someterse a una cirugía, pensando en los Juegos Olímpicos de París, sin embargo, la recuperación se alargó más de lo planeado y pasó prácticamente un año sin tomar el arco.

“Me operé con el plan de ir a París 2024, y hasta septiembre de 2023 pude tomar un arco desde cero, sin libras”, compartió. El 28 de julio de 2024, ella lanzó la flecha con la cual México venció a Países Bajos en el duelo por la medalla de bronce, y ese tiro alcanzó una calificación de 10.

“Ana Paula Vázquez es una persona muy deseosa en muchas cosas, tiene muchos sueños y algunos son todos los Juegos Olímpicos que se avecinen. No solamente se trata de ganar, sino de dejar una marca positiva en el deporte, en las mujeres y en la población en general, porque es lo único que dejamos en este mundo. Me gusta sentir que estoy haciendo algo para lograrlo y no solo esperando a que llegue”.

