Alguna vez tuvieron que ir a clases por mero trámite cuando ya habían pasado o reprobado una materia, bueno, si conocen ese sentimiento es exactamente lo que está sintiendo América en este momento.

Atlético de San Luis se encargó de eliminarse asimismo en la ida de las semifinales, porque ni las manos metieron ante un América que se cansó de llegar, llegar y llegar.

El 0-5 en las semifinales de ida, parece ser resultado suficiente para que América llegue a una nueva final en el futbol mexicano en busca de la 14, aunque, si se confían de más, San Luis les puede meter un sustito de época.

Las mejores jugadas de la semifinal de vuelta entre América y San Luis

Todavía no hay goles en el Coloso de Santa Ursula, pero Atlético de San Luis saltó al campo con la intención de dar la campanada y ha estado muy cerca de abrir el marcado… de no ser por Malagón, esto se pondría color de hormiga para el América.

Las series más abultadas en liguilla

Bueno, posiblemente el Amé ya tenga casi garantizado el pase a la final, así que, en teoría podría salir a la cancha del Estadio Azteca a cancherear y mantener el resultado.

Peeeeeeeero, sabemos que ese no es el estilo de André Jardine, por lo menos no con este América. Ha demostrado que hasta en las mejores circunstancias, no deja de buscar la victoria.

Y en caso de que lo haga, América podría volver a entrar a un listado de goleadas en fase de liguilla. Ya estuvo por aquel 10-2 a Puebla, pero contra San Luis podrían superar a lo grande esas cifras con otra actuación sorprendente.

