Lo que necesitas saber: Si América consigue el triunfo en la última jornada ante Tigres, registrará un récord de unidades para torneos de 17 jornadas

Tras la salida del Tano Ortiz, el América se encontraba en el limbo y parecía que todo se venía abajo, porque bajo la dirección técnica del argentino no lograron absolutamente nada.

Así que, todo el proyecto que se había construido alrededor de Fernando Ortiz como DT, pues quedaba a la deriva cuando ambos separaron su camino profesional por los fracasos.

Tocaron fondo tras la eliminación ante Chivas el torneo pasado – Foto: Agencia Mexsport

Después, se anunció a Andre Jardine como el nuevo timonel del equipo y las dudas no se tardaron en salir. Que no era su equipo, que el proyecto no era de él y hasta que no tenía las credenciales.

Peeeeeeeeero, el brasileño sí se sabía la de chambear y comenzó a trabajar con la plantilla para alcanzar el objetivo que el Tano no logró, el campeonato o como dijeran en Coapa… la 14.

La tan ansiada 14 para América – Foto: Getty

4 puntos para pensar en que el campeonato es viable para América

Cerca del récord de puntos, pero lo más importante es la regularidad

En la Liga MX, la consistencia como equipo es algo bastante difícil de ver y todavía más, de consolidar. No es sencillo mantener el mismo nivel durante el torneo regular y la liguilla.

Pocos equipos tienen la fortuna de lograrlo, pero realmente son contados con los dedos de una mano, los equipos que logran el título después de un semestre completo de regularidad.

El récord de puntos en la Liga MX lo tiene el América del Apertura 2002 con 43 unidades, pero no logró el campeonato porque en la liguilla no tuvo el nivel que alcanzó en la fase regular.

Andre Jardine tiene la posibilidad de que su América se quede cerquita de ese récord de puntos (máximo alcanza 42 en el presente torneo) y segundo, mantener el nivel para que en la liguilla corone el trabajo con el título.

Desde la jornada 2 se ve un América sólido en todas sus líneas y que, a pesar de las lesiones, no ha tocado fondo en su nivel futbolístico, pero tampoco su pico más alto; algo que hace pensar que en liguilla lo pueden conseguir.

Diego Valdes regresará para la liguilla con América – Foto: Agencia Mexsport

Los últimos títulos de América se dieron con delanteros que conocían la Liga MX

Si algo falla en América, es el tema de los fichajes. Durante mucho tiempo, América trajo cada petardo -con cartel y sin cartel- que no brillo en la Liga MX.

Posiblemente, las águilas sean uno de los equipos que más dinero han gastado en jugadores que pasaron sin pena ni gloria en el futbol mexicano. Lo curioso, es que muy pocas de esas apuestas fallidas estuvieron en planteles campeones.

Desde el nuevo milenio, América se ha coronado en cinco ocasiones y en esas cinco ocasiones, la constante es que tenían un delantero que ya conocía la Liga MX.

En Verano 2002 tenían al “Misionero” Castillo, en el Clausura 2005 a Kleber Boas, en el Clausura 2013 al “Chucho” Benítez y en los torneos Apertura 2014 y 2018 a Oribe Peralta.

Todos ya tenían un largo camino recorrido en la Liga MX, por lo que ese famoso tema de la adaptación, pos no tenía efecto en ellos y rendían, prácticamente al instante.

Para este Apertura 2023, Julian Quiñonez fue el fichaje bomba de América y siguieron la fórmula de los pasados campeonatos. Un delantero que ya conocía la Liga MX y probado en México.

Julian Quiñones ha participado en 11 goles, entre anotaciones y asistencias – Foto: Agencia Mexsport

Mejores de visita que de locales

El que digamos que son mejores de visitantes que en su propio estadio, no significa que no hagan pesar el Azteca. De locales tienen 20 puntos de 27 posibles, nadie tiene mejor números en su propio estadio que ellos.

Pero, ese número se magnifica cuando revisamos los datos de visitante. Seis partidos son los que tiene de visita, o sea, de un total de 18 puntos han conseguido 16.

Prácticamente van invictos como visitante, algo que en liguilla es sumamente necesario. Porque conseguir los resultados positivos en la casa de otros clubes, hace que el trabajo en casa sea más fácil.

Así, esa ventaja para la liguilla de llegar en mejor momento que muchos otros equipos a sus estadios, jugará a favor de los de Coapa en la lucha por el título.

Andre Jardine podría traer la estrella 14 a Coapa – Foto: Agencia Mexsport

Plantilla profunda y con revulsivos en la banca

Las únicas dos bajas seguras son Néstor Araujo y Brian Rodríguez, el resto tiene altas posibilidades de llegar a la liguilla. Sí, América sufre mucho con las lesiones, pero han sabido manejar el tema.

Juveniles como Ramón Juárez que han sabido ganarse el puesto de titular, opciones en la banca para la defensa como Israel Reyes. En defensa, América tiene una buena rotación y en ningún momento se ha visto endeble ante los rivales.

En medio campo, el que Richard Sánchez muchas veces sea el primer cambio para América, habla de que los titulares han mantenido el nivel para estar en la cancha.

Jona Dos Santos ha encontrado un nivelazo con Jardine – Foto: Agencia Mexsport

En ofensiva, América también tiene un arsenal completo. Están recuperando a Julian Quiñonez para la liguilla, Henry Martín está hecho un crack, y el “Cabecita” Rodríguez está buscando su mejor forma.

Si en ofensiva se encuentran para la liguilla, el mediocampo se mantiene sano y al defensa tiene esa regularidad, son el principal candidato a ganar la estrella 14.

América es el favorito a ganar el título del Apertura 2023 – Foto: Getty Images

