Lo que necesitas saber: Sí habrá aumento en el precio de los boletos, pero solamente para la siguiente temporada y no por tres consecutivas como se había decidido

La histórica tribuna The Kop ha salido sin banderas en Anfield desde el pasado 11 de abril y mostraron una pancarta con el mensaje “No To Ticket Price Increases” (no al aumento de precios de las entradas). Fue el inicio de una protesta masiva que, por ahora, rinde frutos.

Protesta en The Kop, Anfield

¿Qué pasó en Liverpool como para que una de las aficiones más fieles proteste así contra su equipo? Pues tal cual, el club anunció un aumento al precio de los boletos para entrar a Anfield y desató una enorme molestia.

El aumento en los precios de los boletos para ir a Anfield

El Liverpool anunció en marzo pasado que aumentarían los precios de los boletos para las próximas tres temporadas, desde el verano de 2026 y hasta finalizar la temporada 2028-2029, dependiendo de la inflación anual.

Esto es, cada año habría aumento en el precio con base en la inflación de enero, y para este 2026 fue del 3 %, por lo que los boletos en Anfield incrementan su costo en ese tres por ciento para la temporada 2026-2027.

Los boletos para adultos aumentan entre 1.25 y 1.75 libras (entre 30 y 41 pesos mexicanos para esta fecha).

(entre 30 y 41 pesos mexicanos para esta fecha). Los abonos aumentarán entre 21 y 27 libras por temporada (de 500 a 640 pesos), lo que equivale a incrementar 1.42 libras por partido.

Foto: Tembela Bohle – Pexels

The Kop y la protesta contra el aumento de precios en Anfield

Liverpool explicó que hubo reuniones con su junta oficial de aficionados, la cual presentó una solicitud de congelar los precios de Anfield por al menos dos temporadas. Pero el club no lo veía viable y rechazaron la propuesta inicialmente.

Es por ello que Spirit of Shankly, grupo oficial de aficionados del Liverpool que llena The Kop cada partido, llamó a protestar contra el aumento de distintas maneras.

Salir sin banderas en los partidos de local.

Protestar también en partidos de visitante.

No consumir ni gastar nada dentro de Anfield.

Retrasar la renovación de los abonos hasta poco antes de la fecha límite.

“El Liverpool FC ha optado por ignorar la oposición de sus propios seguidores y seguir adelante con sus planes para aumentar el precio de las entradas durante las próximas tres temporadas. Ningún otro club de la Premier League está haciendo esto”, señalan en su web oficial.

Liverpool reconsideró y sólo aumentarán los precios para una temporada

El argumento de Fenway Sports Group (FSG), los dueños del Liverpool, es que no han aumentado el precio de los boletos en los últimos 15 años; en cambio, los costos de operación del estadio han incrementado hasta un 85% respecto al 2017.

Sin embargo, este 7 de mayo reconsideraron la decisión y escucharon a su afición. El aumento de precios se mantiene para la temporada 2026-2027, pero se congelarán para la 2027-2028, y habrá más reuniones para decidir si hay otro aumento en la 2028-2029 o se queda igual.

Eso sí, no aumentaron los precios para la afición que vive en la ciudad ni para boletos júnior (quedan en 9 libras); además ampliaron el rango de edad para que más afición pueda pagar una entrada “young adult”, pasando el límite de 21 a 24 años.

¿Cuánto cuesta ir a Anfield? Los precios de los boletos quedarán en 62.5 libras el más caro (unos 1,464 pesos), y el precio del abono más elevado será de 931 libras (21 mil 816 pesos).