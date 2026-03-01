Lo que necesitas saber: Monterey será sede de cuatro partidos del Mundial 2026, tres de fase de grupos y uno dieciseisavos de final.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por eso es momento de hablar del FIFA Fan Fest de Monterrey. Sí, además de tener cuatro partidos oficiales, los aficionados del norte del país, tendrán la oportunidad de vivir la Copa del Mundo en el Fan Fest en Parque Fundidora.

Si bien, Monterrey no tendrá ningún juego de la Selección Mexicana, sí tendrá un partido de dieciseisavos de final. Y no es por emocionarlos, pero se dice que Países Bajos, en caso de avanzar, podría jugar de local.

Foto: Monterrey FIFA World Cup 2026 (Facebook)

FIFA Fan Fest de Monterrey

Monterrey, igual que CDMX y Guadalajara, no solo será sede del Mundial 2026, también podrá disfrutar del FIFA Fan Fest que estará en Parque Fundidora ¿Dónde más podría ser? Además de albergar cientos de conciertos y festivales, ahora será el hogar de los aficionados al futbol, locales y extranjeros.

¿Lo mejor de todo? La entrada será completamente gratuita. Lo único que deberán hacer será registrarse en un sitio que habilitará la FIFA en los próximos meses, ya que el cupo será limitado, por la seguridad de los asistentes.

FIFA Fan Fest Monterrey: ¿Dónde? Parque Fundidora Entrada: Gratis



El Fan Fest abrirá el 11 de junio del 2026, justo para el partido inaugural entre México vs Sudáfrica.

Fotografía @MonterreyFWC26 vía X

Partidos en Monterrey del Mundial 2026

Aunque Monterrey será la única de las tres ciudades en México sin tener un partido de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, sí tendrán uno de dieciseisavos de final. Por ejemplo, en Guadalajara solo habrá juegos de Fase de Grupos.

Es más, se dice que en caso de que Países Bajos avance a la siguiente ronda, elegirán Monterrey como sede.

N° Partido Fecha y hora Fase Grupo 1 UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez Domingo 14 de junio 20:00 hrs Grupos F 2 Japón vs Túnez Sábado 20 de junio

22:00 hrs Grupos F 3 : Sudáfrica vs Corea del Sur Miércoles 24 de junio

19:00 hrs Grupos A 4 1F vs 2C Lunes 29 de junio

19:00 hrs Dieciseisavos de final –

¿Se imaginan el Mundial 2026 en el norte de México? Nooombre, una chulada.