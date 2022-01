Antonio Brown acusa a los Buccaneers ofrecerle dinero para ocultar maltrato

Los Tampa Bay Buccaneers se despidieron de los playoffs de la NFL en la ronda divisional, después de que los Rams frustraran la remontada que estaba armando Tom Brady, de modo que el campeón no podrá repetir en el Super Bowl.

Tal vez los Buccaneers habrían estado presentes al menos en la final de conferencia con Antonio Brown en la cancha, sin embargo, el polémico jugador quedó fuera de la franquicia en el partido de la semana 17, ante los Jets.

En pleno partido, Brown se despojó del uniforme y se fue de la cancha. El equipo explicó que la reacción de su ahora exjugador se relacionaba con salud mental, mientras que Brown aseguró que no entraría al juego debido a una lesión en el tobillo.

Antonio Brown has a meltdown at the hand of the #Jets and #BraxtonBerrios pic.twitter.com/RGhSYpyrOu — Miller (@mmmmillah) January 2, 2022

¿Buccanners ofreció dinero a su ex receptor?

Ahora, el receptor abierto señaló a la franquicia de ofrecerle dinero a cambio de aceptar que su reacción en el campo se relacionaba con salud mental, por lo que analiza la opción de actuar legalmente.

“Estos muchachos en Tampa Bay Bucs trataron de llegar a un acuerdo conmigo para darme 200 mil dólares para un tratamiento psicológico para que estos muchachos pudieran parecer que saben de lo que hablan”, declaró, de acuerdo con The Athletic, que cita una entrevista en HBO. “Tengo riqueza mental”, agregó.

El abogado de Antonio Brown, Sean Burstyn, presente en la entrevista en HBO, acusó también al gerente general de Tampa Bay, Jason Licht, de no contradecir la versión de salud mental.

“El gerente general nos dijo específicamente por escrito, dos veces, ‘No hagas esto de otra manera’”, dijo Burstyn.

Antonio Brown recalca el tema de la lesión

Brown había estado fuera de actividad una semana antes precisamente por una lesión en el tobillo, sin embargo, él consideró que no estaba listo para jugar a pesar de que los médicos de los Buccaneers lo habían habilitado.

“Quiero que la gente sepa que me trataron injustamente. Me empujaron a jugar mientras estaba lastimado y, en medio de eso, al no poder jugar lastimado, me dijeron ‘Vete de aquí’ y ‘Terminaste'”, declaró.

De haber aceptado la presunta peteición de los Bucs, Brown se habría arriesgado a ser catalogado como un jugador poco confiabales para realizar “un buen trabajo en el campo” en cualquier otro equipo de la NFL.

Tras ser cortado de Tampa Bay, Antonio Brown festejó a su manera la eliminación del equipo ante los Rams en sus redes sociales.