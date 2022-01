Adiós Tampa Bay: El show de Antonio Brown en el Jets vs Buccaneers de la NFL

Chale: Antonio Brown es conocido por su gran talento como jugador de futbol americano, pero la polémica no se queda atrás y opaca a su carrera profesional. Esta vez hizo todo un berrinche en el duelo entre los Tampa Bay Buccaneers y los New York Jets, que concluyó con su partida a vestidores durante el cierre del tercer cuarto.

En ese momento los Buccaneers se encontraban en desventaja por 24-10 y terminaron con victoria de 24-28. Sin embargo, el momento que acaparó los reflectores a costa de la actuación de Tom Brady fue el desplante de Brown, que rápidamente circuló en redes sociales.

Los aficionados que se encontraban en las gradas del MetLife Stadium captaron a Antonio Brown molesto y en medio de una discusión con Mike Evans. Todo son suposiciones y en el video parece que el mismo Evans intentó calmar a su compañero… sin éxito.

Acto seguido Antonio Brown se quitó todo el equipo, lanzó su jersey y regaló la playera que traía debajo de él a otros fans. Con toda la calma del mundo, el receptor se marchó por el campo, pidiendo que la gente lo ovacionara y con todo un espectáculo de por medio.

Minutos después aparecieron un montón de críticas en redes sociales y algunos aseguraron que este es el fin de su carrera en la NFL.

Antonio Brown has a meltdown at the hand of the #Jets and #BraxtonBerrios pic.twitter.com/RGhSYpyrOu

Video of Antonio Brown leaving the field after taking off his jersey and shirt and throw it into the stands. pic.twitter.com/1hwNYei5Fq

— Field Yates (@FieldYates) January 2, 2022