¡Le cayó la ley! Antonio Brown es suspendido tras falsificar pruebas COVID-19

Con la NFL no se juega y la liga se toma muy en serio cuando le intentar tomar el pelo como lo hizo Antonio Brown con sus pruebas de vacunación contra el COVID-19. Todo este chistecito, le saldrá caro al receptor con una suspensión.

Recordemos, Antonio Brown salió muy vivo con el tema de la vacunación contra el COVID-19 y presentó un certificado falso, que le ayudó a conseguir su actual pareja y su chef personal. Le sirvió momentáneamente para poder pasar desapercibido.

Pero después de dar positivo por COVID-19 en las semanas pasadas, la NFL se puso a investigar y salió todo a la luz. Así que, Antonio Brown será suspendido por los siguientes tres juegos y sin la posibilidad de recibir su sueldo. Este castigo entra en vigor de inmediato, en la semana 13.

“La salud y la seguridad de los jugadores y el personal es nuestra principal prioridad. Los protocolos se desarrollaron en conjunto trabajando con nuestros respectivos expertos para garantizar que estemos practicando y jugando al fútbol de la manera más segura posible durante la pandemia“, fue la declaración de la NFL y la Asociación de Jugadores.

“La NFL y la NFLPA refuerzan conjuntamente su compromiso y enfatizan aún más la importancia del estricto cumplimiento de los protocolos para proteger el bienestar de todos los asociados con la NFL“, fue el último texto en un comunicado emitido en conjunto.

Además de Antonio Brown, hay otros dos suspendidos

La NFL no juega cuando se trata de sancionar a diferentes jugadores sin importar el nombre o relevancia que tengan. Si no se tocaron el corazón con un receptor de élite como Antonio Brown, mucho menos lo harán con jugadores que no son titulares. Básicamente aplicaron el todos coludos o todos rabones.

Mike Edwards, miembro del perímetro de los Tampa Bay Buccaneers, es otro de los jugadores suspendidos y al igual que Antonio Brown, no será elegible para participar en los siguientes tres encuentros y sin paga, por la misma razón que el receptor.

John Franklin III, quien es agente libre en la NFL, es el tercer y último suspendido. En caso de que sea firmado por algún equipo, no podrá participar en los siguientes tres juegos. Todos y cada uno de ellos, incluyendo Antonio Brown, aceptaron el castigo y aseguraron que no apelarían la decisión.