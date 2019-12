¿Bombazo? Antonio Brown entrenó con los New Orleans Saints

El bombazo de la NFL, de cara a los playoffs, lo darían los New Orleans Saints, luego de que Antonio Brown entrenara con ellos.

El veterano receptor, quien se ha visto envuelto en polémica en este año, se “retiró” de la NFL hace poco pero en varias ocasiones ha manifestado su deseo por volver a los emparrillados lo más pronto posible.

Free-agent WR Antonio Brown is in New Orleans this morning, working out for the Saints, per source. Saints are doing their due diligence.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) December 27, 2019