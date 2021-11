¡Míralo, salió muy vivo! Antonio Brown usó una falsa prueba de vacunación contra el COVID-19

Uno de los mejores receptores de la NFL, demostrado en los equipos en los que ha estado, peeeeeeero también, un conflictivo jugador capaz de cualquier locura. Antonio Brown vuelve a ponerse en el ojo del huracán por un tema de vacunación contra el COVID-19.

Aaron Rodgers no es el único que tiene a todos los medios de comunicación encima por el tema de la vacunación contra el COVID-19, Antonio Brown dice quítate que ahí te voy. Aunque no es la misma situación, la cosa es parecida.

Es bien sabido que Aaron Rodgers no se quiere vacunar contra el COVID-19, AQUÍ te lo contamos. Y por lo visto, Antonio Brown tampoco, sólo que el receptor trató de disfrazar sus nulas ganas de la vacuna, haciéndole pensar a la NFL que sí.

Básicamente, Antonio Brown le enseñó a la NFL y los Buccaneers una prueba de vacunación falsa, haciéndola pasar como suya y esto para evitar todos los protocolos contra el COVID-19, poniendo en riesgo la salud de sus compañeros y staff del equipo, así como rivales.

La NFL no se toma a la ligera este tipo de casos, pues los Packers vieron una severa sanción por no tener los protocolos anti COVID-19 como lo requiere la liga. Los Buccaneers se tendrán que acatar a las sanciones que vengan debido al receptor y su ‘chistecito’. Aquí pagan justos por pecadores.

¿Cómo consiguió Antonio Brown la prueba de vacunación falsa?

De acuerdo con información del Tampa Bay Times, Antonio Brown buscaba evitar todos los protocolos de la NFL en contra del COVID-19 y su pareja, la modelo Cydney Moreau le ayudó a conseguir esa prueba falsa a través de su chef.

Steven Ruíz, chef en Los Ángeles en un mensaje de texto el 2 de julio que Antonio Brown estaba dispuesto a pagar 500 dólares si podía obtener una prueba de vacunación, específicamente de la marca Johnson & Johnson. “¿Puedes conseguir las tarjetas COVID?“, fue el mensaje de la pareja de AB.

“Puedo intentarlo”, fue la respuesta del chef. “Dosis de JNJ (haciendo referencia a la marca Johnson & Johnson). AB dijo que te daría $500“, fue la respuesta de Cydney Moreau a la conversación entre el chef y la pareja de Antonio Brown.

Este problema le puede salir muy caro al receptor, no sólo con las multas sino con juegos de suspensión, además de multas internas por parte de los Buccaneers. Aún no hay algún comunicado de la NFL al respecto, pero AB puede estar seguro de que no se saldrá tan fácil de ésta.