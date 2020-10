Los New England Patriots tuvieron por algunos días a una dupla explosiva, en toda la expresión, cuando juntó a Tom Brady con Antonio Brown, quienes despedazaron a los Miami Dolphins hace más de un año, después explotaron los escándalos del receptor, quien fue cortado por los Pats.

Desde ese 15 de septiembre, Brown no ha vuelto a jugar en la NFL. Ha sido investigado por casos de agresión sexual y además ha amagado con retirarse definitivamente del futbol americano en más de una ocasión, sin embargo, su regreso a los emparrillados está por concretarse.

De acuerdo con información del periodista Ian Ropoport, el regreso de Brown no será con los Seattle Seahawks, sino con los Tampa Bay Buccaneers, donde se reencontrará con Tom Brady.

Sources: The #Bucs have been quietly working on a deal with WR Antonio Brown and it’s now

“very close.” Tom Brady has been pushing for this for some time. Now looks to be happening. Brown is on his way to TB.

— Ian Rapoport (@RapSheet) October 23, 2020