Papá de Checo Pérez revela que fue internado por coronavirus en Guadalajara

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano, Sergio Pérez, reveló que se encuentra internado desde hace dos días en un hospital de Guadalajara, Jalisco, tras sufrir complicaciones por coronavirus desde el domingo pasado.

De acuerdo con información de la revista Clase, a la que mencionó el padre de Checo en su cuenta de Instagram, la sintomatología comenzó desde el domingo por la noche y se intensificó el lunes.

Papá de Checo fue internado desde el martes

Desde el martes por la noche fue internado en un hospital de Guadalajara con fuertes dolores de cabeza y sudoración excesiva. En sus redes sociales confirmó que resulto positivo a la prueba de covid y tras pasar las horas más complicadas regresará a casa para aislarse y seguir con las medidas sanitarias.

“Por favor cuídense mucho. Usen diario cubrebocas, jamás en mi vida he visto la muerte tan cerca. El dolor en mi cuerpo y cabeza, horrible. Gracias a Dios estoy listo para ver el triunfo del Orgullo de México, Sergio Pérez. Gracias a todos por sus muestras de cariño. Vamos a regresar más fuertes que nunca”, indicó Antonio Pérez.

Temor a una recaída

Antonio Pérez aseguró que se encuentra físicamente agotado y con temor a un recaída, pues consideró que no soportaría una segunda experiencia con los síntomas. “Si me regresan una segunda vez estos dolores, no los aguantaría. Estoy muy débil”.

Por el momento se descarta que la situación médica comprometa la vida de Antonio Pérez, de 61 años de edad.

Cabe recordar que Checo Pérez también resultó positivo a pruebas de covid durante el verano, por lo cual se perdió las dos carreras que se disputaron en el circuito de Silverstone.