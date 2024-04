Lo que necesitas saber: Antonio Rüdiger debutó en el VfB Sperber Neukolln, un pequeño club que estaba cerca de su casa.

Antonio Rüdiger es todo un personaje en la cancha, no solo por su nivel de juego, ni su manera tan feroz de defender, también por el temperamento que tiene, sus festejos, sus bromas antes de salir a la cancha, no importa si es con su club o con la Selección de Alemania, verlo alegre (cuando no lo hacen enojar por una jugada) es muy normal, sin embargo, su vida no ha sido nada fácil.

Sus padres se vieron obligados a dejar Sierra Leona antes de que él naciera, por la Guerra de los Diamantes que explotó en aquella región. Dicho conflicto duró varios años y cobró la vida de una gran número de civiles. Algunos sobrevivientes tuvieron que aprender a vivir sin algún miembro de su cuerpo.

Antonio Rüdiger con Luka Modric / Fotografía @ToniRuediger

La infancia de Antonio Rüdiger en Alemania

Matthias y Lily Rüdiger dejaron su país natal para darle una mejor vida a familia, por eso en 1991 se mudaron a Berlin, dos años más tarde nació el pequeño Antonio Rüdiger, uno de los seis hijos del matrimonio.

Dejaron la guerra en Sierra Leona y llegaron a Neukölln, una de las zonas más peligrosas rodeada de crimen, hostilidad y un ambiente lleno de violencia para todos. En donde Tony se ganó el apodo de ‘Rambo’ porque se la pasaba pelando, algo que era muy normal para él, sobrevivir: “Para mí, cuando era pequeño, luchar o pelearme en la calle era algo normal”.

Mientras tanto, sus padres hicieron todo lo posible para llevarles a sus hijos comida a la mesa todos los días. Matthias trabajó como lavaplatos día y noche en un restaurante, Lily era quien cuidaba a los seis niños. Y aunque vivían en el piso 16 de un edificio de viviendas sociales, con un balcón que estaba por desmoronarse, para Antonio esa fue su etapa más feliz.

“Es increíble porque éramos realmente felices. Mi familia vivía en la planta 16 de un edificio muy alto de viviendas sociales. Mis padres no me permitían salir al balcón porque era demasiado inestable. Pero fue el mejor tiempo de mi vida. Echo de menos aquellos tiempos. No teníamos mucho dinero, pero estábamos juntos, éramos ricos en eso. El dinero nunca estaba en nuestras conversaciones”. Antonio Rüdiger sobre su infancia

Antonio Rüdiger y su familia / Fotografía @toniruediger

La falta de dinero lo obligó a centrarse en el futuro

Para Rüdiger la riqueza era tener un plato de comida todos los días, sin embargo, era una realidad que la familia estaba haciendo su mejor esfuerzo para sobrevivir con muy pocos recursos. Un día, cuando el ahora jugador de la Selección de Alemania tenía unos 8 años de edad, le pidió a su madre un poco de dinero, pero ella no pudo darle nada.

Y para él lo complicado no fue que no dieran dinero, fue ver la cara de tristeza de su madre al negárselo, le partió el corazón: “Recuerdo que lo que me hirió no fue que me dijo que no, sino su cara, me rompió el corazón que me quería dar dinero, pero no podía. Ahí me dije, debes ser un hombre ahora” fueron sus palabras al recordar ese momento.

“Nunca seré alemán para algunos alemanes”

Antonio Rüdiger nació en 1993 en Berlín, sin embargo, no todos los alemanes lo ven como uno de ellos. En alguna ocasión intentó ayudar a una señora de la tercera edad con sus bolsas, simplemente para evitar que cargara tanto, pero ella reaccionó con miedo; “Pensó que iba a robar sus bolsas. En serio pensó que la iba a robar. Nunca olvidaré cómo volteó a verme y el miedo en su cara”.

Antonio Rüdiger / Fotografía Getty Images

“Me di cuenta entonces, ¿Así es como alguna gente siempre me verá? Nací aquí (Alemania), pero nunca seré alemán para algunos alemanes” Rüdiger sobre su infancia

Lamentablemente, como muchos de sus colegas, Antonio también ha sido discriminado por su color de piel. Durante sus años en la Roma, en juego contra la Lazio los aficionados comenzaron a gritarle insultos racistas y quien se acercó a él, fuera de cámaras, lejos de las redes sociales, fue Daniel de Rossi.

Cuando ambos se encontraban en el vestuario, habló con Rudi y le dijo que jamás podría sentir lo que él, pero aún quería entender su dolor y apoyarlo; “Toni, sé que nunca sentiré lo mismo que tú, pero déjame entender tu dolor. ¿Qué pasa en tu cabeza? Él no tuiteó, no puso un fondo negro. Se preocupó”.

Antonio Rüdiger, jugador de Alemania / Foto: Getty Images

Los intentos de Rüdiger de ayudar a Sierra Leona

La Guerra de los Diamantes en Sierra Leona explotó en 1991. Dejó seriamente dañado al país que por un lado es rico en sus piedras preciosas, pero por el otro es uno de los más pobres en África. En el 2013, la repartió Comisión Nacional de Acción Social (NacSa) entregó elementos para la rehabilitación de aproximadamente 1.138 amputados.

Fueron diez años de guerra, sangre y sufrimiento que le ha costado superar. Rüdiger intenta ayudar al que considera su segundo hogar, por eso previó al Mundial de Qatar 2022, Toni donó a Sierra Leona todo el dinero que la Federación Alemana le pagó.

“En Alemania me han dado las oportunidades que a muchas personas en Sierra Leona se les niegan. Estoy agradecido por estas oportunidades y aprecio enormemente la situación privilegiada en la que me encuentro. Ayudar aquí es una cuestión de honor para mí. Me gustaría implementar muchos más proyectos en Sierra Leona con mi familia en el futuro” Antonio Rüdiger sobre Sierra Leona.

Durante la pandemia del Covid, también apoyo con 100.00 de dólares y 60.000 mascarillas. En el 2021, aprovechó su cumpleaños para regalarle un exquisito banquete al personal médico de un hospital en Londres que trabajó muy duro durante aquella emergencia sanitaria. También creó su propia fundación con la intenta darle más oportunidades a los niños del país de sus padres.

Rüdiger sabe y es consiente que fue y es un privilegiado, porque sus padres pudieron irse a Alemania lejos de la guerra, porque tuvo el amor de familia, porque logró salir de Neukölln, porque encontró una oportunidad en el futbol, porque le dio a su familia una vida sin carencias y por eso, quiere darle a más niños la oportunidad de vivir una vida mejor.

