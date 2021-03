¡Adiós egoísmo! En su cumpleaños, Antonio Rudiger regala enorme buffet a personal médico

En todo el mundo el staff médico está fungiendo como héroes, más de lo que ya lo hacen a diario, durante esta pandemia. Aunque algunas personas no se han portado tan bien con la labor de todo el personal en hospitales, Antonio Rudiger sí lo hace y les hizo un pequeño presente.

Rudiger cumple años el 3 de marzo y para celebrarlo, se quitó el egoísmo y regaló al personal médico de un hospital un tremendo banquete para felicitarlos por su esfuerzo y dedicación durante los tiempos difíciles que el COVID-19 nos ha hecho vivir.

Pasteles, bebidas y más fue lo que llegó hasta un hospital ubicado cerca del Estadio Stamford Bridge, además les dedicó unas palabras en un video que les hizo llegar: “No podemos agradecerles lo suficiente por lo que están haciendo en estas circunstancias difíciles. Es por eso que en mi cumpleaños quería compartir algunos pasteles y bebidas con ustedes, un poco de agradecimiento por el trabajo que están haciendo y seguirán haciendo“.

Antonio Rudiger gift to Chelsea and Westminster hospital on his birthday.

The hospital is directly next to Stamford Bridge and doing important work throughout the year with the Covid pandemic. 👏👏👏 #CFC pic.twitter.com/sMZxfSC1vm

— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) March 3, 2021