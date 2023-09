Lo que necesitas saber: Gabriela Cavallin es exnovia de Antony y lo acusa de haberla agredido al menos 4 veces. Manchester United está al tanto de la investigación y a la espera de noticias para saber cómo proceder

Antony llegó al Manchester United como refuerzo bomba, pero es necesario reconocer que el brasileño ha quedado a deber. Ahora la posibilidad de que deje al equipo es latente debido a las acusaciones que enfrenta de parte de su exnovia. Hay una denuncia y toda la cosa, y hasta la Selección de Brasil ya tomó cartas en el asunto.

¿Qué está pasando con Antony y de qué lo acusan? Pues nada menos que por violencia doméstica. Gabriela Cavallin fue pareja de Antony, lo acusa de haberla agredido y nuevas pruebas complican mucho la situación del jugador brasileño.

¿Por qué la exnovia de Antony presentó una denuncia en su contra? / Foto: Getty

¿De qué acusan a Antony?

Fue desde junio de este 2023 cuando se dio a conocer la noticia. Gabriela Cavallin presentó una denuncia por violencia doméstica, lesiones corporales y amenazas contra Antony, jugador del Manchester United.

La denuncia se presentó en Sao Paulo, pero se le hizo llegar desde ese momento tanto a Antony como al Manchester United. Cavallin, DJ e influencer que fue pareja de Antony durante casi dos años, lo acusó de haberla agredido al menos cuatro veces.

La denuncia por violencia de la exnovia de Antony / Foto: Getty

Antony negó haber agredido a su exnovia

En una entrevista para el SBT, medio brasileño, Antony contó su versión de los hechos y aseguró que Gabriela se irritaba constantemente cuando él tenía que ausentarse por los partidos, que había problemas de celos en la relación e incluso la acusó de golpearlo en la cara durante su última discusión.

“Me dio en la cara, se alteró. Tiró un vaso y un plato al suelo pero también hacia mi. En ningún momento la agarré, ni le di un cabezazo” Antony sobre las acusaciones en su contra

Según el brasileño en ningún momento agredió a su exnovia y mucho menos le dio un cabezazo cómo se ha mencionado, sin embargo, no es la primera vez que se le acusa de violencia. Dos mujeres más aseguraron que tuvieron problemas con él, una por negarse a tener relaciones sexuales, mientras que, la otra señaló que tuvieron una fuerte discusión en Sao Paulo.

Así fueron las presuntas agresiones de Antony contra su exnovia

Gabriela señala que la primera se dio en Sao Paulo, en julio del 2022. El delantero brasileño habría enfurecido cuando ella lo terminó en una fiesta. Ella estaba embarazada cuando ocurrió la agresión y perdió al bebé, aunque en su denuncia no relaciona ambos sucesos.

La DJ relató en la demanda que en agosto de ese año volvió a salir con Antony e incluso se mudó con él a Ámsterdam y luego a Manchester. En enero del 2023 vino la segunda agresión por celos. Los golpes de Antony habrían provocado daño en una prótesis.

En la tercera agresión Gabriela terminó con una herida en el dedo, de la que mostró foto en la denuncia presentada en Sao Paulo. Finalmente lo acusa de amenazarla en una llamada al decirle que “si la veía con alguien, la mataría”.

Brasil dejó fuera a Antony de su convocatoria por la denuncia / Foto: Getty

La postura de la Selección de Brasil

Obviamente Antony se dice inocente y niega las acusaciones: “nunca ha cometido una agresión física contra nadie“. Pero los problemas ya comenzaron.

A raíz de que la Policía de Sao Paulo comenzó una investigación, la Selección de Brasil decidió “desconvocar” a Antony para los partidos contra Bolivia y Perú de las eliminatorias para el Mundial 2026: “debido a los hechos que se hicieron públicos este lunes, y que necesitan ser investigados, y con el fin de preservar a la presunta víctima”.

La sanción del Manchester United

El Manchester United sacó un comunicado para confirmar que Antony no volverá con el equipo hasta nuevo aviso. Si bien, el United no acusa completamente al brasileño reconoce la importancia de las acusaciones en su contra y seguramente se reintegrará hasta que la investigación en su contra determine o no su inocencia.

Antony se une a una nada gloriosa lista de jugadores acusados de violencia como de Dani Alves (que sigue en proceso) o el de Benjamin Mendy (quien fue absuelto).

Comunicado oficial del Manchester United sobre Antony

Antony regresa a los entrenamientos del Manchester United

Desde que se dieron a conocer las acusaciones contra Antony, el Manchester Unidad anunció que el brasileño se mantendría fuera del equipo hasta ‘nuevo aviso’ y se especuló que sería hasta que la investigación demostrará, o no, su inocencia se regresaría al equipo.

“El sábado volverá a entrenar (Antony). Tengo que ver cómo está su estado físico, pero espero que esté bien” Erik ten Hag, entrenador del Manchester United

Sin embargo, el propio Erik ten Hag confirmó que Antony volverá a los entrenamientos con el club inglés y también podrá ser convocado por la Selección de Brasil con todo y el proceso en su contra.

