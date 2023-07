Memphis Depay y su mensaje por Benjamin Mendy tras ser absuelto de violación

Lo que necesitas saber: Benjamin Mendy fue declarado no culpable de violación, pero difícilmente recuperará su carrera como futbolista, y Memphis Depay cuestiona quién lo ayudará a hacerlo o a limpiar su nombre

“¿Qué hacemos ahora? ¿Quién se hará responsable del daño a su nombre? ¿Ahora qué?”, fueron sólo algunas de las frases de Memphis Depay luego de que Benjamin Mendy fue absuelto de los cargos por violación que enfrentaba desde hace años.

El exfutbolista del Manchester City fue declarado no culpable de los cargos este 14 de julio, además de que ya había sido absuelto de otros casos en enero de este mismo año. Sin embargo, su carrera como futbolista se ha visto muy afectada.

Benjamin Mendy fue declarado no culpable de violación / Foto: Reuters

Benjamin Mendy fue declarado no culpable de violación

En el siguiente enlace te dejamos la info de las primeras acusaciones y por acá los nuevos casos que se agregaron en el 2021. Eran en total 8 cargos que enfrentaba Benjamin Mendy por violación o intento de violación; de todos ya fue absuelto.

Manchester City suspendió a Benjamin Mendy ante los cargos de violación / Foto: Getty

De acuerdo con la BBC, Benjamin Mendy lloró cuando escuchó el veredicto del juez al terminar la audiencia de este 14 de julio, con la cual terminó un juicio de tres semanas en el Tribunal de Chester Crown.

“Esta es la segunda vez que el señor Mendy es juzgado y declarado inocente por un jurado. Está encantado de que ambos jurados hayan llegado a los veredictos correctos”, dijo Jenny Wiltshire, abogada de Benjamin Mendy, tras la audiencia.

Benjamin Mendy fue declarado no culpable de violación / Foto: Reuters

Se reporta que el jurado no encontró elementos lo suficientemente concluyentes como para inculparlo por los cargos de violación e intento de violación.

Memphis Depay y su fuerte mensaje de apoyo para Benjamin Mendy

Como decíamos, la carrera de Benjamin Mendy se vio muy afectada. Manchester City lo suspendió en agosto del 2021, es decir, son alrededor de dos años los que Benjamin Mendy ha pasado fuera de las canchas.

Es por ello que Memphis Depay compartió un fuerte mensaje donde cuestiona qué seguirá ahora para Benjamin Mendy. Todo este tiempo enfrentando cargos por los que finalmente fue declarado no culpable, ¿cómo podrá recuperarlo? Evidentemente Manchester City no va a recontratarlo y las cosas, pese a quedar absuelto, no volverán a ser iguales.

Memphis Depay mostró su apoyo a Benjamin Mendy / Foto: Reuters

Su nombre e inocencia se puso en entredicho, ¿y luego? ¿Cómo recuperarse después de ser señalado como violador ante el mundo? Es eso lo que pone sobre la mesa Memphis Depay.

“Todos los casos desestimados. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Quién va a ayudarlo a sanar? ¿Quién va a hacerse responsable por el daño a su nombre? ¿Cómo va a recuperar su carrera? Muchos años de inversión para convertirse en un futbolista profesional…. ¡¿Ahora que?!“.

Memphis Depay mostró su apoyo a Benjamin Mendy / Foto: Reuters

Memphis Depay cuenta que habló con Benjamin Mendy cuando éste se encontraba preso y no vio ningún mal en él. No lo dijo antes precisamente porque era un caso abierto, pero ahora decidió finalmente alzar la voz para señalar que nadie creyó en su inocencia y por eso nadie lo apoyó.

“No podemos aceptar que esto nos pase como deportistas. ¿Quién nos defenderá en el momento de necesidad, no cuando el daño ya esté hecho? No giren la cabeza, gente”. Memphis Depay

El mensaje de Memphis Depay por Benjamin Mendy

Vale mucho la pena reflexionar lo que pone sobre la mesa Memphis Depay, ¿no crees?

Te puede interesar