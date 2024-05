Lo que necesitas saber: Ocurrió en la novena división de Países Bajos y el árbitro asegura que no festejó, solo lo invitaron a cantar una canción

Vaya escándalo el que se armó en las divisiones inferiores del futbol de Países Bajos. Un árbitro fue suspendido por la KNVB luego de celebrar con el St. George el campeonato obtenido ante el SV De Valken, ¡porque él fue el árbitro de ese partido!

Árbitro festejando con St. George

Jan Smit, el árbitro que celebró el triunfo de uno de los equipos que dirigió

Empecemos por el principio: el polémico video. En redes sociales se viralizó que Jan Smit, árbitro que dirigió el partido entre St. George y SV De Valken, festejó que el primero de esos equipos consiguió el título de la cuarta división de Países Bajos.

Por acá nos pusimos a revisar que no fuera fake o algo sacado de contexto. ¿Y qué crees? Sí pasó, aunque con detalles a considerar.

En realidad fue en la novena división de ese país, ya que St. George y SV De Valken juegan en la Vierde Klasse. Si no sabes neerlandés y traduces esa frase, Vierde Klasse, seguro te aparecerá como “cuarta división” y de ahí la confusión.

Pero la Vierde Klasse es una rama de la novena división y está dentro de las muchas divisiones amateur del futbol neerlandés.

¿Qué pasó en el polémico partido entre St. George y De Valken?

Aclarado eso, vamos ahora sí con lo ocurrido. St. George necesitaba ganar o empatar su partido contra De Valken el pasado 12 de mayo para ser campeón de esa división. El partido terminó 2-2, por lo que se consumó el título y el ascenso del St. George.

St. George vs SV De Valken / Foto @DeValken

El problema fue que De Valken se vio muy perjudicado por las decisiones del árbitro Jan Smit. Les expulsó a tres jugadores, a su entrenador y agregó 15 minutos de reposición cuando el partido estaba 1-2 a su favor.

De Valken compartió un comunicado con la crónica del partido, quejándose de que la primera tarjeta roja fue injusta, ya que ambos jugadores disputaron el balón.

La segunda tarjeta roja la califican como “aparentemente correcta”, mientras que la tercera fue para su portero por tocar el balón con la mano fuera del área. Su entrenador fue expulsado por los reclamos al considerar que estaban siendo acribillados por el arbitraje.

Por último (y tal como imaginas), en los 15 minutos tiempo agregado vino el empate del St. George que les dio el campeonato. El gol fue un cabezazo de su portero en la última jugada, un guion de esos que quizá en otras circunstancias, hubiera sido una gran historia.

Minuto a minuto del St. George vs De Valken

Minuto a minuto del St. George vs De Valken

El árbitro festejó con los jugadores del St. George y encendió la polémica

Ya el partido por sí solo había sido polémico, pero la gota que derramó el vaso fue el festejo. El árbitro Jan Smit celebró con los jugadores del St George el empate que les dio el título.

Tal como muestra el video, levantó el trofeo y cantó con los futbolistas, lo que dio pie a la polémica. El SV De Valken presentó una queja con la KNVB (federación neerlandesa de futbol) para cuestionar si “es normal que un árbitro celebre de esa forma el merecido campeonato del St. George después del partido”.



Y de acuerdo con medios locales como NH Nieuws, el portavoz de la KNVB, Daan Schippers, informó que el árbitro fue suspendido de por vida: “Hemos recibido varias quejas después del partido del domingo. Llamamos al señor Smit y le dijimos que ya no puede arbitrar más partidos. Esperamos una actitud neutral por parte de un árbitro“.

St. George y el árbitro se justifican

En nada ayuda saber que Jan Smit ya había sido suspendido por “comportamiento inadecuado”. Sin embargo, él asegura que no tiene nada de malo lo que hizo..

“Puedo entender que el SV De Valken esté decepcionado con el resultado del partido. Sin embargo, en mi opinión, las cuatro tarjetas rojas estaban cien por cien justificadas. No estaba de fiesta con los jugadores en absoluto. Sólo canté una canción y levanté el trofeo una vez. Me parece demasiado triste que la KNVB me despida por eso. Es ridículo. No realizaron ninguna investigación, sólo vieron el vídeo”, dijo al medio antes citado.



Por otro lado, el St. George también salió en defensa del árbitro, asegurando que los medios y los mensajes en redes sociales son injustos:

“Las decisiones que tomó son justificables si viste el partido. Podemos concluir que su aparición en el festejo no fue útil, pero es desafortunado e injustificado que los medios vendan que como club, nos hemos visto favorecidos. Nos sentimos orgullosos del resultado obtenido”.

St. George defendió al árbitro Jan Smit

En fin, cuatro expulsados y 15 minutos de tiempo agregado, ni los árbitros de la Liga MX se atreven a tanto… ¿O sí?

