Sin liguilla: ¿Qué equipo de Liga MX tendría más campeonatos con torneos largos?

Segurito te has hecho la pregunta y segurito tienes algún compa que dice que su equipo sería el más ganador si no hubiera liguillas. Pasa que sí, efectivamente la historia sería muy distinta si en la Primera División del futbol mexicano jamás se hubieran instaurado las fases finales o liguilla en la Liga MX. Pero por acá tenemos por fin el dato para dejar de lado las especulaciones.

Vamos a recapitular, con hechos y no opiniones, qué equipo tendría más títulos si siempre se hubieran jugado torneos largos, por puntos y sin liguilla, tal como pasa en la mayoría de las mejores ligas europeas.

¿Qué equipo tendría más campeonatos en la Liga MX con torneos largos?

Vamos directo con el dato importante: Cruz Azul sería el club más ganador de la Liga MX si se jugara con formato de torneos largos sin liguilla. La Máquina Celeste sumaría 13 títulos, dos más que los 11 que tendría el América y los 10 de Chivas.

¿De dónde sacamos el dato? Pues hicimos el ejercicio de recapitular qué equipo hubiera sido campeón con formato por puntos y torneos largos cada año desde 1970 (cuando se inventaron las fases finales). Para los torneos cortos sumamos los puntos que hicieron en cada torneo (Invierno y Verano, Apertura y Clausura), todo con cifras de Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation y IFFHS.

Los cambios de formato en la Liga MX a través de la historia

Empecemos por recordar que la era profesional del futbol mexicano comenzó a partir de la temporada 1943-1944. Desde ese año se cuentan de forma oficial los campeonatos de los diferentes equipos.

Pero fue a partir de la temporada 1970-71 cuando el campeón dejó de ser el equipo con más puntos. Ese año se dividieron en grupos y jugaron la final los dos equipos con más puntos de cada grupo. Para la 71-72 calificaron los dos primeros de cada grupo para tener semifinales y final.

Desde la temporada 1975-1976 comenzó la era de dividir a todos los equipos en más grupos y tener una liguilla de ocho participantes. Ya en la década de los 90 llegó el repechaje, y a partir de la temporada 1996-97 comenzaron los torneos cortos con el Invierno 96 y Verano 97.

Los equipos qué hubieran sido campeones con formato de torneos largos, por puntos y sin liguilla

Lo dicho, ya con el contexto, hicimos un What If de la Liga MX. ¿Qué hubiera pasado si el futbol mexicano nunca hubiera cambiado de formato? ¿Si en aquel 1970 no se les hubiera ocurrido definir el título con una fase final, sino mantener el formato sin liguilla y que el campeón sea el que más puntos haya sumado?

Empecemos por el principio: Hasta 1970, cuando cambió el formato, el número de títulos por equipo iba así:

Chivas – 8

León – 4

Toluca – 2

Cruz Azul – 2

Veracruz – 2

Zacatepec – 2

Atlante – 1

Atlas – 1

América – 1

Asturias – 1

Real España – 1

Tampico Madero – 1

Marte – 1

Oro – 1

Y de haberse jugado en adelante con formato de que el campeón fuera el equipo con más puntos, los campeones del futbol mexicano hubieran sido los siguientes:

Temporada Campeón por puntos Campeón (es) con liguilla 70-71 América América 71-72 Cruz Azul Cruz Azul 72-73 Cruz Azul Cruz Azul 73-74 Cruz Azul Cruz Azul 74-75 León Toluca 75-76 América América 76-77 Pumas Pumas 77-78 América Tigres 78-79 Cruz Azul Cruz Azul 79-80 América Cruz Azul 80-81 Tecos Pumas 81-82 Atlante Tigres 82-83 América Puebla 83-84 América América 84-85 Pumas América 85-86 Puebla América y Monterrey 86-87 Chivas Chivas 87-88 América América 88-89 Puebla América 89-90 América Puebla 90-91 Pumas Pumas 91-92 Atlante León 92-93 Necaxa Atlante 93-94 Tecos Tecos 94-95 Chivas Necaxa 95-96 Cruz Azul Necaxa 96-97 Atlante Santos y Chivas 97-98 Cruz Azul Cruz Azul y Toluca 98-99 Toluca Necaxa y Toluca 99-2000 Toluca Pachuca y Toluca 2000-01 Cruz Azul Morelia y Santos 2001-02 Toluca Pachuca y América 2002-03 Toluca Toluca y Monterrey 2003-04 Pumas Pachuca y Pumas 2004-05 Morelia Pumas y América 2005-06 Cruz Azul Toluca y Pachuca 2006-07 Pachuca Chivas y Atlante 2007-08 Santos Atlante y Santos 2008-09 Toluca Toluca y Pumas 2009-10 Monterrey Monterrey y Toluca 2010-11 Cruz Azul Monterrey y Pumas 2011-12 Santos Tigres y Santos 2012-13 América Tijuana y América 2013-14 Cruz Azul León (Bicampeón) 2014-15 Tigres América y Santos 2015-16 Monterrey Tigres y Pachuca 2016-17 Tijuana Tigres y Chivas 2017-18 Monterrey Tigres y Santos 2018-19 Tigres América y Tigres 2019-20 León Monterrey 2020-21 Cruz Azul León y Cruz Azul 2021-22 Tigres Atlas (Bicampeón) 2022-23 Monterrey Pachuca y Tigres 2023-24 América América Subrayados los equipos que hubieran sido campeones con formato por puntos, pero no lo fueron por liguilla

Considerando la tabla anterior, así quedaría la lista de campeonatos por equipo en la Liga MX si nunca hubieran inventado las liguillas:

Cruz Azul – 13

América – 11

Chivas – 10

Toluca – 7

León – 6

Pumas – 4

Monterrey – 4

Atlante – 4

Tigres – 3

Puebla – 2

Santos – 2

Veracruz – 2

Zacatepec – 2

Tecos – 2

Atlas – 1

Necaxa – 1

Pachuca – 1

Tijuana – 1

Morelia – 1

Asturias – 1

Real España – 1

Tampico Madero – 1

Marte – 1

Oro – 1

Ya para finalizar, dejamos algunos datos importantes a tomar en cuenta para dimensionar lo diferente que sería la Liga MX y el futbol mexicano para este 2024, si jamás hubieran existido las fases finales o liguillas:

Chivas solamente hubiera sumado 2 títulos desde 1970 hasta la fecha . Para este 2024 cumpliría ya 29 años sin ser campeón del futbol mexicano.

. Para este 2024 cumpliría ya 29 años sin ser campeón del futbol mexicano. Pumas llevaría ya 20 largos años sin coronarse en la Liga MX , una sequía más prolongada que la actual.

, una sequía más prolongada que la actual. Atlas mantendría su récord como el equipo activo con más tiempo sin ser campeón, ya que su bicampeonato jamás hubiera ocurrido y no tendría ningún título desde 1951 (cumpliría 73 años sin ganar la Liga MX).

ya que su bicampeonato jamás hubiera ocurrido y no tendría ningún título desde 1951 (cumpliría 73 años sin ganar la Liga MX). Cruz Azul hubiera vivido una sequía menos larga en comparación a la que lo convirtió en burla de todo mundo. Habría sumado 11 títulos de liga solo de 1970 a 2024, siendo 17 años el mayor lapso entre uno y otro (de 1979 a 1996).

América sería el más reciente campeón de la Liga MX al ganar la temporada 2023-2024 con 75 puntos, pero lo sería tras romper una sequía de 11 años sin título.

al ganar la temporada 2023-2024 con 75 puntos, pero lo sería tras romper una sequía de 11 años sin título. Toluca sería oficialmente el cuarto grande del futbol mexicano con 7 títulos. Pumas tendría solo 4, misma cantidad que el Atlante.

con 7 títulos. Pumas tendría solo 4, misma cantidad que el Atlante. Pachuca únicamente tendría un campeonato en toda su historia y no hubiera vivido una década tan gloriosa como lo fueron los años 2000.

y no hubiera vivido una década tan gloriosa como lo fueron los años 2000. ¿Los equipos regios serían grandes? Para nada. Monterrey hubiera ganado su primer título en la historia hasta el 2010 y Tigres hasta 2015. Rayados tendría 4 campeonatos y los felinos nomás 3.

¿Qué dices? ¿Te hubiera gustado que la historia fuera así de diferente, o mejor nos quedamos con las liguillas?

