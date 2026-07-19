Lo que necesitas saber:

Argentina nunca ha ganado un bicampeonato en un Mundiales

Argentina será el rival de España en la Final del Mundial del 2026 después de haber derrotado a Inglaterra en las semifinales y chocará con el equipo ibérico por lo cual veremos por primera vez un duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal, quien es señalado como el heredero de Leo en el Barcelona y en el futbol internacional. 

Argentina tendrá la oportunidad de defender el título que ya ganó en Qatar 2022, así que Argentina jugará su segunda final consecutiva después de haber ganado su séptima semifinal. ¿Sabías que argentina nunca ha perdido una semifinal en la Copa del Mundo?

Final Mundial 2026
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¿Cuántas finales ha jugado Argentina en los Mundiales?

Argentina ha jugado seis finales en Mundiales. La del 2026 será la séptima y tiene un balance de tres finales ganadas y tres finales perdidas. 

La última vez que intentó defender un campeonato fue en Italia 1990. Ganó el Mundial de México 1986 con Maradona y repitió la final contra Alemania cuatro años después, pero en esa ocasión cayó por un penal en la parte final del partido, así que podría lograr su primer bicampeonato del mundo de la mano de Lionel Messi.

EdiciónResultado
Uruguay 1930Argentina 2-4 Uruguay
Argentina 1978Argetina 3-1 Holanda
México 1986Argentina 3-2 Alemania
Italia 1990Argentina 0-1 Alemania
Brasil 2014Argentina 0-1 Alemania
Qatar 2022Argentina 3-3 Francia*
Norteamérica 2026Inglaterra vs España

*Ganó en penales

El camino de Argentina hacia la final 

Argentina llega a la final del Mundial con tres partidos ganados en tiempos extra entre los Dieciseisavos de Final y los Cuartos de Final, además de 19 goles a favor y siete en contra. En cada uno de sus partidos ha marcado al menos dos goles.

  • Argentina 3-0 Argelia (Fase de grupos)
  • Argentina 2-0 Austria (Fase de grupos)
  • Argentina 3-1 Jordania (Fase de grupos)
  • Argentina 3-2 Cabo Verde* (Dieciseisavos de Final)
  • Argentina 3-2 Egipto* (Octavos de Final)
  • Argentina 3-1 Suiza* (Cuartos de Final)
  • Argentina 2-1 Inglaterra (Semifinales)
Final del Mundial 2026
Final del Mundial 2026

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Le apasiona el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de México,...

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