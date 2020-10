Antoine Griezmann no la está pasando del todo bien en el FC Barcelona y es que no sólo no ha podido marcar gol en La Liga Española, sino que también se quedó en la banca en el debut del equipo en la Champions League. Arsene Wenger, extécnico del Arsenal, consideró que el francés sólo va a rendir al 100% hasta que lo pongan en su posición, pues hoy en día ‘no está cómodo’.

Desde que Antoine Griezmann llegó al FC Barcelona ha pasado por muchos problemas y es que las exigencias fueron altas, los objetivos claros y él pudo hacer ‘muy poco’ para cumplirlos. Le faltaba gol, hubo una polémica con Lionel Messi y los fanáticos estaban molestos.

Wenger salió en defensa de Griezmann por su situación en el Barcelona

Arsene Wenger, quien habló para ‘BeIn Sports’ sabe que Griezmann es un jugador de grandes capacidades técnicas y de buen futbol pero no puede dar lo mejor de sí si Koeman no lo pone en su posición ideal. Ha experimentado con él y los resultados no han sido los mejores, por lo que espera que pronto lo pongan en un sector del campo que él conoce bien.

I think about this a lot… pic.twitter.com/MArqIN2KOf — #FreeGriezmann (@griezmannility_) October 20, 2020

“No jugar en su puesto es complicado a largo plazo; al principio el chico lo acepta pero si no cumple con sus necesidades a largo plazo y tiene la impresión de que el puesto que ocupa no le permite expresar sus mejores cualidades, se desanimará”, comentó Arsene Wenger.

Wenger sabe que Griezmann haría gran daño por el centro del campo y es que es una zona que dominaba en el Atlético de Madrid. El problema es que Lionel Messi suele estar en ese sector del campo y quitarlo de ahí sería entrar en un nuevo conflicto.

“Hoy, es un jugador que debe jugar en el centro porque tiene una gran actividad, una precisión en sus pases, puede ser peligroso por el último pase y por el hecho de marcar goles. Hay congestión en esa zona porque es la zona por la que se mueve Leo Messi y moverlo no parece ser una opción“, sentenció Arsene Wenger.

Griezmann ha perdido protagonismo con el FC Barcelona y su instinto goleador y es que es la primera vez en 6 años, desde la temporada 2014-15, que no anota en sus primeros 4 juegos de La Liga, además de que suele ser sustituido o se queda en la banca, como en el juego de la Champions League, hecho que denota el mal momento que está atravesando.