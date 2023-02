Lo que sabemos sobre la acusación a Arturo 'Palermo' Ortiz, jugador de Pumas, por violación

Pumas ya vivió la rescisión de contrato a Dani Alves por el caso de agresión sexual y ahora, Arturo ‘Palermo’ Ortiz vive una situación similar. El defensor mexicano es acusado de violación y las autoridades ya lo investigan.

Sin embargo, se dice y se cuenta que ‘Palermo’ Ortiz no ha sido notificado; por el contrario, Pumas está al tanto de la información publicada en diferentes medios de comunicación y ya emitió su primera postura al respecto.

El diario Récord no solo dio a conocer las acusaciones, sino también copias de la denuncia anónima ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ésta se presentó el 16 de febrero y explica todo lo sucedido el 8 de enero de 2023.

La mujer que acusa a ‘Palermo’ Ortiz explicó que la citó en la Carpe Artz y su intención era obtener un autógrafo; no obstante, de ahí salieron rumbo a casa del jugador. En la denuncia, se relata que era una casa poco amueblada, pero que él la invitó a subir para supuestamente ver unas playeras de colección.

“Me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón, yo opuse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacía él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón; me apretó fuertemente, me sometió y aunque intenté resistirme no pude hacer mucho.

“Instantes después sentí cómo introdujo su miembro dentro de mi vagina. En cuanto terminó el acto, me levanté y salí corriendo, él sólo se quedó en el colchón sin decir nada“, contó la mujer sobre lo sucedido con ‘Palermo’ Ortiz.

La postura de Pumas ante la situación de ‘Palermo’ Ortiz

Mientras la Fiscalía sigue con la investigación, Pumas emitió su postura sobre la denuncia; por ahora, el club asegura que ‘Palermo’ Ortiz no ha recibido ninguna notificación acerca del tema, aunque estarán atentos para darle seguimiento y tomar cartas en el asunto si es necesario.

“Con motivo de la información publicada este día en distintos medios de comunicación en la que se menciona una denuncia anónima en contra del jugador Arturo Ortiz por un supuesto delito; el Club Universidad Nacional informa que nuestro futbolista no ha sido notificado hasta el momento sobre estos acontecimientos por parte de ninguna autoridad competente. Estaremos muy atentos a lo que pueda surgir al respecto y se informará de manera oportuna” informó el equipo de acuerdo con ESPN.

