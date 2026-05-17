Los equipos que ya están clasificados a la próxima Champions League 2026-2027

Lo que necesitas saber: La fase de liga de la próxima Champions comienza el 8 de septiembre y la final será el 5 de junio de 2027 en Madrid

La Champions League de este año ya anda llegando a su final, con el título quedando únicamente entre Arsenal o PSG. Pero aunque falta rato, ya tenemos a distintos equipos listos para la próxima.

Vamos a repasar así de volada cuáles son los equipos ya clasificados a la Champions League 2026-2027, y claro, saber por qué están ahí.

Foto: UEFA Champions League (Facebook)

Los equipos que ya clasificaron a la Champions League 2026-2027

Hasta el momento tenemos ya a 22 equipos clasificados a la próxima Champions y a continuación la lista:

Arsenal

Manchester City

Manchester United

Aston Villa

Inter de Milán

Barcelona

Real Madrid

Villarreal

Atlético de Madrid

Betis

Bayern Múnich

Borussia Dortmund

Leipzig

Stuttgart

París Saint-Germain

Lens

PSV Eindhoven

Feyenoord

Porto

Galatasaray

Shakhtar

Slavia Praga

¿Por qué ya tienen lugar seguro en la Champions 2026-2027? Porque los lugares están previamente asignados a las diferentes ligas europeas según el puesto que ocupe cada país en el ranking de la UEFA, y esos equipos ya aseguraron quedar entre esos cupos.

Inglaterra, España, Italia y Alemania tienen seguros 4 lugares, por ejemplo, además de un lugar extra para las ligas mejor ubicadas en el ranking. Otras ligas como la de Portugal tienen un boleto directo a la próxima Champions, y como Porto ya es campeón, ese lugar es para ellos.

Hay otras ligas europeas que ya tienen campeón, como el Thun de Suiza (campeón después de 128 años de sequía y tras estar en segunda división el año pasado). El tema es que esas ligas solamente tienen cupos para las fases previas de playoffs y deben ganarse el lugar contra campeones de otras ligas sin tanto renombre.

A medida que más equipos se vayan confirmando para la próxima Champions League 2026-2027, por acá los iremos agregando a la lista oportunamente.

Foto: UEFA Champions League (Facebook)

¿Cuándo inicia la Champions League 2026-2027?

Todas las rondas previas para la próxima Champions se jugarán entre el 7 de julio y el 26 de agosto, para dar paso a la fase de liga a partir del martes 8 de septiembre.

¿La final? Esa se disputará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid.