Aryna Sabalenka derrotó a Zheng Qinwen en la final del Australia Open de la edición del 2024 y con está victoria logró cumplir el sueño que ella y su padre tenían de que antes de los 25 años, la tenista ganara dos Grand Slam. Tristemente, Sergey Sabalenka falleció en el 2019 y no pudo estar presente para ver a su hija ganar su segundo Abierto de Australia de forma consecutiva.

Sabalenka compite en calidad de atleta neutral, debido a la prohibición que la WTA mantiene sobre Rusia y Bielorrusia por la guerra contra Ucrania, así que en sus victorias la bandera, colores e himno referentes a su país quedan completamente prohibidos.

Aryna Sabalenka ha pasado prácticamente toda su vida jugando al tenis. Todo comenzó cuando tenía tan solo seis años, durante un paseo con su padre Sergey Sabalenka, ex jugador de hockey sobre hielo, pasaron frente a unas canchas de tenis y fue entonces que tomaron una decisión que les cambió la vida por completo; jugar al tenis.

Al paso de los años Sabalenka y su padre comenzaron a soñar en grande, tener dos Grand Slam antes de los 25 años, algo que se veía muy complicado en el horizonte y que Aryna se encargo de cumplir, en gran medida por el gran amor a su padre.

En el 2023 la tenista ganó en Australia por primera vez, estaba a la mitad del sueño, ese mismo que cumplió en 2024 tras ganar por segunda ocasión y aunque Sergey no estuvo presente para ver a su hija coronarse campeona, el triunfo fue directamente para él, aquel hombre que durante un paseo con su hija le dio el regalo más grande, el tenis.

Su talento y personalidad la llevaron a destacar rápidamente en dobles, categoría en la que sumó dos Grand Slams en el US Open 2019 y el Abierto de Australia del 2021, sin embargo, fue hasta esté 2023 que alzó su primer Grand Slam de forma individual en el Abierto de Australia.

La fuerza física de Aryna y sus 1.82 metros de estatura, junto con sus poderosos saques la han hecho una tenista dura de vencer, y a partir del 11 de septiembre, cuando se actualice el Ranking de la WTA, la 1º del mundo.

Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania se acusó a Aryna de apoyar la guerra por una fotografía que tenía junto con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sin embargo, terminó con todas las acusaciones durante una rueda de prensa en la que declaró que no está a favor de la guerra, ni mucho menos que su país este involucrado en un conflicto bélico.

“Y ya lo dije muchas veces, no apoyo la guerra. No quiero que mi país se vea involucrado en ningún conflicto. Y lo que no quiero que el deporte esté involucrado en la política, porque solo soy una tenista de 25 años. Y si quisiera ser política, no estaría aquí”

Aryna Sabalenka