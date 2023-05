¿Será que por fin el cielo nos escuchó? Los dueños de la Liga MX tuvieron una reunión este 22 de mayo para discutir varios cambios en la Femexfut y en la Liga MX. Algunos de estos eran el posible regreso del ascenso y descenso, la desaparición (o no) del repechaje, y la reducción de extranjeros en los equipos.

Sin duda, varias deudas pendientes para Mikel Arriola dados los más recientes resultados de la Liga MX. No se ganó la última Concachampions en el 2022 (gracias por eso, Pumas) y se perdió el juego de estrellas contra la MLS, por poner ejemplos recientes.

Los cambios en la Liga MX para el Apertura 2023/Foto: Getty

El repechaje se queda… pero con algunos cambios

Pues finalmente se anunció y la verdad es que no sabemos qué pensar. En primer lugar: no desaparece el repechaje. Los directivos insisten con la reclasificación, pero ahora ya no calificarán hasta el lugar 12 de la tabla.

El nuevo repechaje involucrará sólo a 4 equipos. Al terminar el torneo regular, del 1 al 6 de la tabla calificarán directo a liguilla, mientras que del 7 al 10 jugarán el repechaje para sacar a los dos últimos invitados a la fiesta grande.

Lo que nos hace dudar será el modelo de este nuevo repechaje, pues será como el play-in de la NBA:

El 7mo lugar jugará contra el 8vo y el ganador será el 7 de la tabla general en la liguilla

y el ganador será el 7 de la tabla general en la liguilla 9 y 10 se enfrentarán en otra serie , el perdedor queda eliminado

, el perdedor queda eliminado El ganador del partido 9 vs 10 juega contra el perdedor de la otra serie (7 vs 8).

Quien gane ese último juego será el lugar 8 de la tabla en la liguilla.

Se queda el repechaje en la Liga MX /Foto: Getty

Sí se reduce el número de extranjeros: Uno menos que antes

Sobre la reducción de extranjeros, recordemos que esto ya se había aprobado, pero las dificultades de la pandemia por COVID-19 provocaron que se retrasara su implementación. Lo anterior con la finalidad de darle más colchón a los clubes en caso de presentar contagios en sus plantillas.

Pero ahora sí, los equipos de la Liga MX deberán reducir el número de jugadores no formados en México. En lugar de 10, sólo podrán registrar a 9 además de que máximo 7 podrán estar en la cancha al mismo tiempo y ya no 8. No es mucho, de acuerdo, pero algo es algo.

Los cambios en la Liga MX para el Apertura 2023/Foto: Getty

El ascenso y descenso no será parte de los cambios de la Liga MX por ahora

Y sobre el ascenso y descenso, la junta de dueños de los equipos de la Liga MX determinó que no regresará por ahora.

De hecho, la Liga Expansión desaparecerá como la conocemos, pues ahora pasará pasará a ser Expansión Sub-23. Sí, se crea una nueva liga Sub-23, resultante de la fusión entre la Sub-20 yal Liga Expansión actual, y hasta que al menos 4 equipos estén certificados al inicio de la temporada habrá derecho al ascenso. Dos años después de que se cumpla esto, vendría el primer descenso de la Liga MX.