La FemexFut tiene un nuevo mandamás, porque Yon de Luisa dejó el cargo como presidente de nuestra siempre bien ponderada Federación Mexicana de Futbol. Juan Carlos Rodríguez, tomó el puesto vacante, aunque con variantes.

De hecho, el mismo Yon de Luisa ya había renunciado su cargo, porque deportivamente no había sustento para mantener el proyecto que tenía, pero fue hasta la última reunión de la junta de dueños, que eligieron a su sucesor.

Yon de Luisa en su cargo como presidente de la FemexFut – Foto: Agencia Mexsport

¿Cómo eligen a un nuevo presidente de la FemexFut? Pues los dueños de los equipos de Liga MX se reúnen en asamblea y por votación determinan quién ocupará los cargos en FMF.

Juan Carlos Rodríguez fue el único candidato –aunque sonaban más nombres– para esta asamblea de dueños y por unanimidad, el también conocido como ‘La Bomba’ se convirtió en el nuevo comisionado de FemexFut.

“Es una extraordinaria persona. Lleva muchos años metidos en el deporte y es una forma de saber que va a cumplir. La persona que venga va a cumplir, pero sí es Juan Carlos, está garantizado“, comentó Justino Compeán, expresidente de la FemexFut.

Juan Carlos Rodríguez, nuevo presidente de la FemexFut – Foto: Captura de pantalla

La trayectoria de Juan Carlos Rodríguez antes de tomar FemexFut

Juan Carlos Rodríguez no es un nombre tan conocido entre los aficionados al futbol, pero eso no significa que no lleve mucho tiempo cerca del deporte, de la Liga MX y hasta de la FemexFut.

Trabajó para la marca Adidas como encargado de venta y distribución, además, también tiene experiencia en medios de comunicación, porque consiguió los derechos de transmisión en exclusiva del Mundial de Corea-Japón 2002 para DirecTV.

‘La Bomba’ Rodríguez y su experiencia en medios de comunicación – Foto: Captura de pantalla

Se unió a Televisa en 2010 y ya en la empresa creó TDN, que su intención era unir a audiencias hispano hablantes y fuera del territorio mexicano. Uno de sus más grandes éxitos es el regreso del box a la televisión abierta.

Tras varios años en Televisa, TDN se fusionó con Univisión para crear TUDN en 2018 y tomó el cargo de Presidente de Negocios Deportivos Globales, al que dijo adiós hace unos años atrás. Actualmente, Juan Carlos Rodríguez tomó el cargo de comisionado de la FemexFut.

América agradeció el trabajo de Juan Carlos Rodríguez con TUDN – Foto: Twitter (@ClubAmerica)