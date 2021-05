Así vivió Daniela Basso el accidente de Raúl Jiménez: “Supe que estaba vivo después de 45 minutos”

Parece que ha pasado mucho tiempo desde que la lesión de Raúl Jiménez lo alejó de las canchas, parece una eternidad desde que el delantero celebró una anotación en un campo de juego, pero sólo han pasado 7 meses desde que la vida del ‘Lobo mexicano’ y la de su novia, Daniela Basso, cambiarán para siempre.

Días difíciles son los que han vivido Daniela Basso y Raúl Jiménez, principalmente tras el choque de cabeza que tuvo el mexicano contra el defensor, David Luiz. Jiménez recibió el golpe, pero desde casa, la incertidumbre invadió a su pareja por no saber sobre la salud de Raúl.

Con una hija recién nacida y con una pareja usando un respirador en pleno campo, los peores pensamientos llegaron: “Desgraciadamente, lo primero que pensé fue que se murió. En pantalla nunca lo vi reaccionar. Normalmente, cuando los jugadores se caen, ves reacción. Pero no vi nada. No pude ver sus ojos. Era una de las sensaciones más feas en la vida“, dijo Daniela Basso en entrevista publicada en New York Times.

Los momentos posteriores al golpe fueron aún peores, pues la nula respuesta sobre Raúl Jiménez y su estado de salud. Ni el oficial encargado del enlace de los jugadores del Arsenal, incluso intentó comunicarse con los fisioterapeutas, sin éxito. La secretaria del club contestó, pero tampoco pudo resolver las dudas de Basso.

“De ver al accidente, hasta que yo supe que él estaba vivo pasaron 45 minutos. Imagínate, 45 minutos en que intentaba tener la cabeza fría y decir que todo estaba bien“, comentó Daniela Basso, que, tras hablar con el médico del club, se tranquilizó, pero tuvo que viajar de inmediato a Londres para la operación de Raúl Jiménez.

Desafortunadamente y debido a la pandemia del COVID-19, Daniela Basso no pudo quedarse con Raúl Jiménez tras la operación y sin ningún tipo de apoyo, pues la familia no tiene ningún familiar en Inglaterra, tuvo que sobrepasar este trago amargo junto a su pequeña hija de 6 meses.

Los recuerdos de Raúl Jiménez tras el golpe

Para Raúl Jiménez tampoco fue fácil todo lo que se vivió, bueno, es obvio, fue el jugador quien recibió el golpe. No sólo tuvo que pasar las fuertes repercusiones del golpe y operación, sino también la recuperación que fue para nada sencilla.

Recuperar el equilibrio, agotamiento repentino y demás, fueron sólo algunas de las situaciones que ha tenido que pasar Raúl Jiménez durante la recuperación, pero además de eso, la vida fuera de su pasión, el futbol, al que no ha podido regresar y no hay una fecha exacta para que suceda.

Afortunadamente o desafortunadamente para Raúl Jiménez, no recuerda nada del golpe, de hecho, lo único que recuerda es que defendió los colores del Wolverhampton y saltar a la cancha del Emirates. 5 días después del accidente, todo seguía siendo borroso y tuvo que hacer videollamadas a Daniela Basso y su hija, a las que no podía ver por la pandemia.