La jornada 10 de la Premier League sigue su marcha y en el último juego de este domingo vivimos momentos de auténtica tensión. Se miden el Arsenal contra los Wolves y Raúl Jiménez tuvo que abandonar el campo en camilla y es que luego de sufrir un fuerte choque con David Luiz, no pudo continuar; el brasileño sí se mantuvo.

Raúl Jiménez es el referente absoluto de los Wolves y el haber sido sustituido luego de unos minutos sin duda es de preocuparse, pues aunque no fue muy notorio durante la transmisión, el mexicano cayó noqueado al pasto. Checa el último gol que ‘Raulito’ anotó en la Premier League.

Como ya dijimos, los Wolves visitaron este día al Arsenal en el Emirates Stadium, uno de los duelos más atractivos de esta jornada en la Premier League.

El juego se desarrollaba con normalidad y al minuto 5, cuando el Arsenal estaba por cobrar un tiro de esquina, Raúl Jiménez bajó a defender. En su intento de pelear por el balón, se dio un cabezazo con David Luiz, por lo que ambos cayeron al pasto y toda acción fue frenada.

Here’s that Raúl Jiménez – David Luiz collision. So, so scary. #ARSWOL pic.twitter.com/M5NUcD6f1e

— Tomás Mier (@Tomas_Mier) November 29, 2020