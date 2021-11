Detengan los festejos en Atlanta, pues los Astros Houtson llevarán la Serie Mundial de regreso a casa. Los Astros regresaron a la pelea en el quinto juego (9-5), pese a que perdían 4-0 en la primera entrada, de modo que nos iremos al sexto capítulo el próximo martes.

El sencillo al jardín izquierdo de Marwin González en la quinta entrada, abrió la puerta para los Astros, pues impulsó las carreras de Alex Bregman y Yulieski Gurriel cuando el partido estaba empatado a cinco.

El mexicano José Urquidy, quien fue el héroe de los Astros en el segundo juego de la serie, volvió a la lomita y despachó durante la cuarta entrada, en la cual solo permitió un hit.

La fiesta en Atlanta comenzó demasiado temprano y, evidentemente, antes de tiempo, pues dejaron las cosas 4-0 en la primera entrada con un jonrón de Adam Duvall en la primera entrada y con la casa llena.

Sin embargo, los Astros comenzaron la remontada con dos carreras en la segunda entrada y otros dos en la tercera, por lo que el juego se había empatado 4-4, pero la parte baja de la misma escena, los Braves pusieron orden en casa con el segundo jonrón de la noche, obra de Freddie Freeman y eso fue lo último que se supo de la novena de Atlanta.

Fue en la quinta entrada cuando los Astros pusieron la balanza a su favor con los sencillos de Martin Mandonado y Marwin González que impulsaron tres carreras para remontar 7-5.

THREE RBI on the night for Martín Maldonado. #WorldSeries pic.twitter.com/kLawbfH19L

— MLB (@MLB) November 1, 2021