Las películas de terror están buscando nuevas formas de encontrar maneras de promocionarse y ‘Smile’, un nuevo título del género de los sustos, aplicaron la de utilizar juegos de la MLB.

Paramount+ tiene altas expectativas con la película ‘Smile’, pues promete entregar verdadero terror a los que vean la entrega, casi tanto miedo como sintieron algunos fans en la televisión mientras veían algunos partidos.

Y es que, quieren quitarle un poquito de relevancia a la película ‘Don’t Worry Darling’, que anda en boca de todos gracias a Olivia Wilde, Harry Styles y Florence Pugh.

Foto: Warner Bros.

Sí, utilizaron tres partidos diferentes de la MLB para promocionar ‘Smile’, aunque sólo algunos fanáticos detallistas encontraron a estos personajes que aparecieron en la televisión.

Fueron los partidos Dodgers vs Cardinals, Mets vs Athletics y el clásico del béisbol, Yankees vs Red Soxs del viernes 23 de septiembre en el que promocionaron la película de terror.

Foto: Especial

Actores infiltrados entre el público de MLB para promocionar ‘Smile’

Sí, sólo algunos detallistas -que seguramente son fans de las pelis de terror- se dieron cuenta de que atrás de las cajas de bateo en estos tres partidos había unos extraños fanáticos.

Con playeras que tenían la leyenda: ‘Smile’, mismo nombre de la película y casi como mensaje subliminal, aparecieron en las televisiones de millones de personas, pero no sólo eso.

Fotos: Especial

Estos actores no dejaron de sonreír durante su aparición en televisión y no una sonrisa típica de gente que va al estadio, sino una aterradora sonrisa que parecía no tener final.

Y la verdad es que, ‘Smile’ la sacó del parque, porque su promoción terrorífica funcionó, porque se habló mucho tiempo de esto y al parecer, fueron sólo en estos tres juegos que aparecieron estos actores.

Fotos: Especial

Este fin de semana se han avistado en varios estadios de basket y béisbol de EE.UU. a público "congelado" durante todo el partido con sonrisas inquietantes. Una campaña de marketing de #SmileMovie que ha desconcertado a los espectadores de partidos como Braves vs Phillies. pic.twitter.com/vi38rFuEqJ — Horror Losers (@horrorlosers) September 24, 2022

ACÁ TE DEJAMOS EL TRÁILER DE LA PELÍCULA ‘SMILE’