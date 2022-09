Que si Florence Pugh trae un pleito cantado con Olivia Wilde y por eso solamente se lanzó a la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia, o si Harry Styles le escupió a Chris Pine… Mucho se ha dicho en las últimas semanas de Don’t Worry Darling, pues los protagonistas de este proyecto han dado de qué hablar. Sin embargo, por ahora dejaremos el chismecito para concentrarnos en algo mucho más importante, la música de esta película.

Como recordarán, en esta historia, Pugh y Styles interpretan a Alice y Jack, un matrimonio aparentemente feliz de los años 50 que llegan a vivir a Victory, una ciudad experimental creada por una compañía donde están llevando a cabo un proyecto secreto. Prácticamente las necesidades de todos los habitantes de dicho lugares están cubierta. Pero las cosas se rompen cuando el personaje de Florence empieza a notar cosas extrañas y siniestras, que la llevan a preguntarse qué es lo que realmente están haciendo y por qué.

Harry Styles y Florence Pugh en ‘Don’t Worry Darling’ / Foto: Warner Bros.

Florence Pugh y Harry Styles cantan a dueto “With You All the Time”, la rola oficial de ‘Don’t Worry Darling’

Por supuesto que la idea de esta película llama la atención, pues se trata de un thriller psicológico que pinta bastante interesante. Sin embargo, lo que también llamó la atención fue que además de verlos compartiendo pantalla, Florence Pugh y Harry Styles también nos sorprendieron colaborando en una rola llamada “With You All the Time”, la cual estrenaron exclusivamente para Don’t Worry Darling y que resulta ser la primera colaboración en la carrera del cantante británico.

Este tema es sumamente inquietante, pues se trata de una canción donde escuchamos una línea de piano un tanto tétrica tocada por Styles, el cual crea un ambiente misterioso. Pero sin duda, lo que sobresale en toda esta rola es la voz de Florence Pugh que suena maravillosa y algo tímida. De cualquier manera y siendo honestos, si ella quisiera, la actriz podría tener una carrera en la música sin bronca. Aunque quizá lo que llama la atención es que jamás escuchamos la voz de Harry... ¿pooor? No lo sabemos.

Harry Styles y Florence Pugh en el nuevo tráiler de la película. Foto: Warner Bros.

Recuerden que Don’t Worry Darling, la nueva película de Olivia Wilde ya está disponible en las salas de cine de México. Pero mientras se lanzan a verla en la gran pantalla y para ir calentando motores, a continuación les dejamos “With You All the Time”, la rola original de Florence Pugh y Harry Styles para esta cinta: