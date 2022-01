7 grandes ausencias en el Australian Open 2022 que marcarían el rumbo del torneo

El Australian Open 2022 marcará el inicio de la temporada de Grand Slams en el tenis y quedará marcado por la ausencia de grandes figuras. Algunos de la ATP y otras de la WTA, tendrán que esperar para volver a las canchas por lesión y otras situaciones que abren el camino a otros elementos que normalmente no llegan como favoritos.

Las ausencias en el Australian Open 2022 que podrían marcar diferencia

Roger Federer

Las lesiones han golpeado a ‘Su Majestad’ durante los últimos años, así que se perdió prácticamente toda la actividad de 2021. Él mismo anunció que regresaría a las canchas en 2022 y que tenía la esperanza de disputar el Australian Open; no obstante esto no será posible.

Roger Federer presume los mismos 20 títulos de Grand Slam que Nadal y Djokovic (6 son de Australia) pero tendrá que esperar para incrementar su cuenta. Además, el suizo descarta por completo el retiro en este momento.

Dominic Thiem

El austriaco confirmó su baja del Australian Open 2022 desde finales de diciembre. El año anterior fue complicado para Dominic Thiem en cuanto a lesiones en la muñeca, que le impidieron jugar la temporada con normalidad. Entre los partidos que se perdió estuvo una exhibición en la Ciudad de México.

“Empezaré en el Open de Córdoba, en Argentina, a finales de enero, y no jugaré el Open de Australia en Melbourne, una ciudad que amo y de la que guardo grandes recuerdos de inolvidables partidos. Echaré de menos a los aficionados australianos pero estaré de vuelta en 2023“, explicó Thiem en redes sociales.

Serena Williams

La rama femenil del tenis no cuenta con una hegemonía tan marcada como la varonil y esto nos permite ver variedad entre las campeonas de Grand Slam. Serena Williams es la máxima ganadora de estos torneos y de sus 23 trofeos, 7 son del Australian Open pero la mala noticia es que no podrá disputarlo en 2022.

Williams también padeció con las lesiones en 2021, sobre todo desde que se retiró de Wimbledon en primera ronda con una molestia muscular en la pierna derecha. Su estilo puede o no gustar; sin embargo, el legado de la estadounidense en la WTA es incomparable y buscará recuperarse más adelante para subir del puesto 41 en el ranking.

Karolina Pliskova

La número cuatro del mundo tampoco pudo viajar al Australian Open por una lesión poco antes de que comenzara el 2022. La checa se lastimó la mano derecha durante un entrenamiento, por lo que quedó fuera de la gira por territorio australiano.

Karolina Pliskova podría caer algunos lugares en el ranking de la WTA porque en este momento tiene 5 mil 135 puntos. Su más cercana perseguidora es Barbora Krejcikova con 5 mil 008 unidades y durante los últimos años mostró un gran juego que la llevó al título de Roland Garros.

Bianca Andreescu

El motivo de la baja de la canadiense refiere directamente a la pandemia de COVID-19. Andreescu explicó que la cuarentena y el aislamiento la afectaron en lo físico pero también en lo mental: “Muchos días no me sentía como yo misma, especialmente mientras entrenaba o jugaba. Sentía todo el peso del mundo sobre mis hombros. El caos alrededor me causó factura“.

Campeona del US Open en 2019, está dispuesta a jugar más adelante aunque se desconoce cuando comenzará su temporada.

Las dudas alrededor del Australian Open

Novak Djokovic

El caso más polémico en estos momentos sigue su marcha y aunque es prácticamente un hecho que Novak Djokovic regresará a Serbia, él y su equipo mantienen una batalla legal para que pueda jugar el Australian Open 2022. El objetivo es ganar su Grand Slam número 20 y separarse tanto de Roger Federer, como de Rafael Nadal.

La polémica alrededor de ‘Nole’ refiere a su postura antivacunas y a las reglas de los torneos por COVID-19. Los abogados argumentan que el serbio recibió una exención médica porque tuvo coronavirus a mediados de diciembre, aunque durante los mismos días fue visto en público más de una vez.

Naomi Osaka

La japonesa y vigente campeona todavía desconoce si podrá defender su título debido a una lesión. Osaka se retiró del WTA de Melbourne antes de jugar la semifinal, por lo que Veronika Kudermetova avanzó automáticamente.

Sin embargo, todavía hay esperanza de que el descanso y la rehabilitación ayuden a Naomi Osaka para que pueda presentarse en el primer Grand Slam del año: “Triste por tener que retirarme por lesión, mi cuerpo se resintió después de los partidos intensos tras el descanso que tomé. Intentaré descansar y los veré pronto“, redactó la tenista en su cuenta de Twitter.