Problemón en Cleveland: ¿Baker Mayfield se despidió de la ciudad y de los Browns?

Una de las divisiones más complicadas en la temporada 2021 fue la de los Browns, pues todos sus rivales tenían posibilidades de playoffs a un par de semanas de la postemporada. Al final, Cleveland se quedó en la orilla y consumó otro fracaso.

Después de cuatro años, en los que Baker Mayfield se ha encargado de ser el comandante de la ofensiva y principalmente de la ofensiva, parece que todo va está por terminar entre el QB y la ciudad que le dio su primera oportunidad en la NFL.

Baker Mayfield subió un mensaje a sus redes sociales y prácticamente se puede leer como una despedida de la ciudad y de todo lo que tiene que ver con los Browns. Aunque no es oficial su salida, todo indica que él ya sabe que su destino está lejos de Cleveland.

“Cleveland, los últimos 4 años han sido nada menos que un verdadero cambio de vida desde que escuché mi nombre en el draft para ir a Cleveland. Esto es estrictamente para agradecer a la ciudad de Cleveland por abrazar a mi familia y a mí“, es parte del mensaje de Baker Mayfield.

“No tengo ni idea de lo que sucede a continuación, cuál es el significado detrás del silencio que he tenido durante la duración de este proceso. Le he dado a la franquicia todo lo que tengo. Eso es algo que siempre he hecho en cada etapa y en cada nivel. Sólo quiero decir gracias a los fanáticos que realmente aceptaron quién soy y la mentalidad que se alineó tan bien con la gente trabajadora de esta ciudad“, agregó.

¿Qué sigue para los Browns sin Baker Mayfield?

Los Browns no se pueden desprender tan fácil de Baker Mayfield, a menos de que quieran terminar un millonario contrato que tienen con el QB, peeeeeeeeeeeero, eso significaría un gasto de dinero bastante fuerte y nada conveniente.

Una de las cuestiones, es que los Browns están viendo la posibilidad de un cambio con los Texans, por lo que Deshaun Watson tendría que llegar a Cleveland a cambio ya sea de Baker Mayfield o de selecciones de Draft para la franquicia de Texas.

Peeeeeero, Browns tendría otro trabajo si no consigue mandar a Baker Mayfield a Texans, pues tendrán que buscar ganar algo a cambio del QB y aunque son varios los equipos que necesitan un mariscal, a ver quién hace la mejor oferta por Mayfield.