Lo que necesitas saber: Barcelona ha ganado los nueve partidos de La Liga disputados hasta ahora

Así como Real Madrid no podría contar con Vinicius para el clásico contra Barcelona por sanción, la próxima semana, el equipo catalán también sufrirá bajas, aunque éstas tienen que ver con lesiones tras el partido de La Liga de España contra el Real Betis.

El equipo blaugrana confirmó que Eric García estará fuera casi un mes, mientras que Jules Kounde está en duda, pero de entrada se pierde el juego de la Champions League contra PSG.

Eric García se pierde el clásico / FB Eric García

Bajas del Barcelona para el clásico contra Real Madrid

Barcelona le ganó 5-2 al Real Betis y marcha como líder del torneo de liga después de nueve triunfos en igual número de partidos, y antes de encarar el clásico contra Real Madrid, debe jugar contra el PSG, en la tercera fecha de la Champions League, en la ciudad de París.

Para ese encuentro es un hecho que Jules Koude no tendrá actividad debido a un esguince, del cual se cree que puede recuperarse para el juego contra Real Madrid, el domingo 25 de octubre.

“El jugador del primer equipo Jules Kounde sufre un esguince en el tobillo izquierdo y será baja para el partido contra el PSG. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad para el Clásico del domingo contra el Real Madrid”, indicó el club en un comunicado.

Jules Koundé es duda ante Real Madrid / FB Barcelona

En tanto, Eric García no volverá a jugar sino hasta después de la Fecha FIFA de noviembre, ya que requería al menos tres semanas de recuperación por una lesión muscular en el muslo derecho.

“El jugador del primer equipo Eric García sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo de recuperación será de entre 3 y 4 semanas”, indica el club.

Raphinha ya está de regreso

La buena noticia para el Barcelona es que ya recuperó a Raphinha, después de que el brasileño reportara lesionado de la última Fecha FIFA.

Raphinha superó la lesión / FB FC Barcelona

El delantero del Barcelona entró de cambio para jugar los últimos 20 minutos y se espera que tenga actividad ante PSG, pero sobre ante Real Madrid.