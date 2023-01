Barcelona está al borde de ser expulsado de la Copa de la Reina por alineación indebida

Barcelona está en riesgo de perder su racha ganadora en la Copa de la Reina, la cual ha ganado durante tres años consecutivos, pese a que en los Octavos de Final goleó 9-0 al Osasuna y todo debido a una posible alineación indebida de la delantera brasileña, Geyse Ferreira.

Al finalizar el partido, Osasuna notificó que recurriría el resultado del partido por la presencia en la cancha de la jugadora sudamericana, quien fue expulsada en el torneo pasado en la Copa de la Reina, cuando militaba para el Madrid CFF.

¿Qué dice el reglamento?

El reglamento de la Copa de la Reina estipula que cuando un jugador o jugadora es sancionado, debe cumplir su castigo en el mismo torneo, aún cuando cambie de club en la siguiente temporada.

“Cuando una competición ha finalizado o el club en cuestión ha sido eliminado y queda por cumplir un partido de suspensión, la sanción se cumplirá en la temporada siguiente. Independientemente de que el jugador sancionado cambie de club o de división”, indica el reglamento.

Barcelona fichó a la delantera para la actual temporada, y ha jugado partidos de liga y de Champions, pero no había jugado en la Copa, de modo que Osasuna entiende que Geyse debía cumplir su partido de sanción con su nuevo equipo, y sin embargo no sólo alineó como titular, sino que marcó el cuarto gol.

Ante esta situación, Osasuna presentó una apelación al resultado ante la Real Federación Española de Futbol, la cual ya notificó al Barcelona sobre ello.

Getty Images

¿Qué dicen en Barcelona?

Tras ser notificado sobre esta situación, el entrenador del Barcelona, Jonatan Giráldez, aseguró que el club no tenía conocimiento de la sanción a Geyse, en parte porque no había sido notificado sobre el castigo de su jugadora.

“En la web de la RFEF en el apartado de sanciones de la temporada pasada no constaba ningún tipo de sanción por esta competición. Cada partido hay un estudio de jugadoras disponibles y hoy no teníamos ninguna constancia de sanción porque no figuraba en la web”, explicó.

Getty Images

Sevilla anda en las mismas

Por si fuera poco, el Sevilla está en la misma situación en el caso de Nagore Calderón, quien había sido expulsada en el último partido del equipo andaluz en la Copa de la Reina, ante Villarreal.

De esta manera tanto Villarreal como Barcelona podría ser expulsados de la Copa de la Reina, pero ambos casos dejan al descubierto que los clubes no saben con exactitud cuál es el protocolo respecto a suspensiones de jugadoras.

El antecedente con Real Madrid

En la rama varonil, Real Madrid fue descalificado de la Copa del Rey en 2015 pese a ganar su partido contra el Cádiz, que reclamó la alineación indebida del jugador ruso Denis Cheryshev, quien una temporada antes había recibido tres amonestaciones.

Con estas tres tarjetas amarillas, el futbolista ruso debía ser suspendido un partido por acumulación, con el Villarreal.