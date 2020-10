¡’Barça The Exhibition’ llegará por primera vez a México!

Si no puedes ir a Barcelona, Barcelona viene a ti. El club catalán permanecerá durante casi tres meses en la Ciudad de México, donde lanzará un nuevo proyecto, que consiste en una exhibición temporal que tiene como objetivo que los seguidores mexicanos del Barça se sientan en el museo del equipo y se hace llamar “Barça The Exhibition – Feeel our passion”.

El museo del equipo blaugrana es uno de los lugares recomendados para los turistas que visitan la ciudad catalana, independientemente de que seas aficionado al club o que te guste o no el futbol, ya que ofrece una experiencia única por el amplio palmarés del equipo y por la tecnología de punta en el recinto.

Barcelona de traslada a México

A través de su página oficial, el Barcelona anunció el inicio de este proyecto, el cual arrancará en la Ciudad de México el 5 de marzo de 2021 y permanecerá en la capital hasta el 1 de junio, de modo que durante casi tres meses los capitalinos podrán ingresar al recinto y disfrutar de una exhibición interactiva.

Después, “Barça The Exhibition – Feel our passion” se trasladará a otras ciudades como Guadalajara, Monterrey y Puebla, para completar una gira de ocho meses.

¿Qué habrá en la exhibición?

Seas o no aficionado del Barcelona vale la pena echarle un ojo a la propuesta del club catalán, pues contará con una pantalla en formato panorámico que de alguna manera te hará sentir el ambiente de un partido como si estuvieras en el Camp Nou.

También contará con trofeos, playeras y otros objetos con un valor en la historia del equipo culé y todo estará repartido en nueve salas, las cuales cuentan con un sofisticado sistema de audio, de modo que podrás escuchar las hazañas del equipo en cada una de las salas. Y si tú eres aficionado del Barça tal vez supiste que había una tienda oficial del equipo en el Centro Histórico, la cual cerró el año pasado. Pues la tienda abrirá durante el tiempo de la exhibición.

También habrá juegos interactivos, entre los cuales destaca la dinámica de tirar penales, así como visitas virtuales al Camp Nou.

“Sabemos que mucha gente nunca tiene la oportunidad de viajar a Barcelona para visitar el Camp Nou y el Museo del Barça. Por eso estamos tan orgullosos de anunciar un proyecto como Barça The Exhibition”, dijo Oriol Tomás, vicepresidente del área comercial del club catalán.

“También estamos muy contentos de poder llevar a cabo el lanzamiento global de la exposición en México, donde hay tanta pasión por el futbol y con el que tenemos una relación histórica, como lo demuestra la segunda gira internacional del Barça para ese mismo país en 1937. El amor por el club en México lo demuestran los 11 millones de seguidores de nuestras redes sociales que hay en el país”, agregó.

¿Dónde es, horarios y costo?

“Barça The Exhibition” estará en Expo Reforma, que se encuentra cerca de la Glorieta de Insurgentes y a espaldas del centro comercial Reforma 222 en un horario de 10:00 a 19:00 horas de lunes a domingo.

El costo por persona será de 500 pesos y ya puedes ir apartando tu entrada en la página oficial de la exhibición.