Raphinha salva al Barcelona de un ridículo ante Manchester United en la Europa League

A Xavi Hernández no se le dan los partidos internacionales con el Barcelona, pero al menos rescató el honor en su juego contra el Manchester United en el Camp Nou, en la ida de los playoffs de la Europa League, torneo al que quedó condenado después de su segundo ridículo consecutivo en la Champions League, y ahora tendrá que ingeniárselas la próxima semana en Old Trafford para no hacer el ridículo en la Europa League.

Barcelona firmó un empate agónico (2-2) frente al Manchester United, en el partido en que se esperaba el regreso de Cristiano Ronaldo al Camp Nou hace algunos meses, aunque finalmente el portugués optó por continuar su carrera fuera de Manchester y en Arabia Saudita.

Barcelona puede presumir el liderato absoluto en el torneo de liga y una marca de 17 partidos consecutivos sin perder en todos los torneos, contando liga, Copa del Rey, Supercopa de Europa y Europa League, aunque hay que poner las cosas sobre la mesa y es que en el torneo local ha ganado tres de sus últimos cinco partidos por apenas un gol, de modo que se le complica marcar y eso le puede costar caro en Old Trafford.

¿Cómo estuvo el partido entre Barcelona y Manchester United?

Fue un muy buen partido entre dos equipos que hace algunos años nos acostumbraban a duelos especiales y hasta finales en Champions League, de modo que hay historia. Los catalanes controlaron el partido la mayor parte del juego y fueron los que crearon más opciones de peligro.

Cuando abrió el marcador, Manchester United respondió de inmediato con el empate y luego le dio vuelta, producto de que al Barcelona sufre en defensa con muy poco. Tras la remontada del United, el partido se convirtió con un monólogo blaugrana en el área de los Red Devils, que aún así tuvieron un par de descolgadas en las que todo el Camp Nou sacó los rosarios y las suplicas al cielo surtieron efecto.

Los escenarios del Barcelona y Manchester United

Barcelona y Manchester United dejan todo para la vuelta, el jueves 23 de febrero y sin criterio de desempate respecto al gol de visitante, la combinación es simple para cada uno de los equipos: el que gana pasa a la siguiente ronda.

