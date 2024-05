Lo que necesitas saber: Lando Norris llega al GP de Miami con 109 carreras iniciadas, 15 podios, pero ningún triunfo hasta el momento

Tener a Lando Norris entre tu grupo de amigos debe ser una garantía de felicidad, y es que el piloto británico se pone unos fiestones bien buenos cada vez que puede y durante el receso entre Gran Premio de China y el Gran Premio de Miami, pasó a la ciudad de Amsterdam, en Países Bajos, ?

Ahí, el piloto de McLaren bailó, gritó, comió y se “rompió” la nariz, por lo cual circularon imágenes de Norris cubierto por una venda en el rostro, por lo cual incluso se llegó a pensar que podría perderse la primera carrera del año en América, sin embargo Lando está bien.

Así quedó Lando Norris en Amsterdam

Lando Norris explica su lesión en la nariz

Tras su llegada a Miami, Lando Norris explicó un poco sobre ese fin de semana y la imagen que circuló en redes sociales y básicamente indicó que un pedazo de vidrio le provocó un corte sin mayores complicaciones, por lo cual estuvo en el paddock de Miami con una pequeña cinta para proteger la herida, eso sí, no se arrepiente de aquella fiesta.

“Tengo muchos amigos, así que fue un buen fin de semana, pero a la mañana siguiente volé directamente a Miami. Era sólo un trozo de vidrio roto, y obviamente se ve mucho peor de lo que es, y todos pensaron que era horrible, pero es sólo un pequeño corte. Me gustaría que fuera una historia más genial, pero si puedo pasar unos días con mis amigos, entonces la disfrutaré.

“La gente le dio más importancia de lo que fue, fue sólo un pequeño corte, pero no me avergüenzo, no estoy tratando de ocultarlo”, indicó el piloto a Racingnews.

Lando Norris y su pequeño corte en la nariz

Lando Norris y el costo de la fama

Ante esta situación, Lando Norris lamentó que la imagen en redes sociales tuviera tanto impacto y explicó que por ser piloto de Fórmula 1 es reconocido en todas partes, sobre todo por aquellos aficionados que no necesariamente son seguidores del automovilismo como tal.

“Me reconocen donde quiera que vaya, y por cada piloto, te reconocen bastante, especialmente con Drive to Survive y cosas así, y no son específicamente los fanáticos de las carreras quienes te reconocen. Definitivamente es peor que hace unos años, desearía que me vieran menos, sí, pero es parte de esto y no tengo nada de qué quejarme”, manifestó.

Lando Norris registra 109 Grandes Premios en Fórmula 1 antes de Miami, y aunque ha conquistado 15 podios, nunca ha ganado una carrera… ¡el día que lo haga armará un fiestón épico!

¡Invita, Lando Norris!

